電子紙供應鏈生力軍報到 聯合聚晶啟動興櫃作業

電子紙驅動 IC 廠聯合聚晶 (6927-TW) 今 (25) 日宣布，為永續發展及加強企業競爭力，將授權董事長規劃公司登錄興櫃相關事宜，預期未來興櫃市場再增添一家電子紙供應鏈生力軍。

聯合聚晶日前引入元太 (8069-TW)、完成私募普通股，深化雙方在電子紙生態圈的策略合作，公司也透過增資獲得充足的營運資金，用於長期發展、並有助業務的拓展及獲利成長。

聯合聚晶成立於 1999 年，產品從 LCD 液晶驅動 IC 設計出發，結合多年在顯示晶片上的經驗與技術，近年也積極投入電子紙驅動 IC 的研發設計，並成功打入電子標籤 (ESL) 供應鏈，未來將投入在低耗能及多色電子標籤驅動 IC 的研發，拓展公司產品的應用場域及市場，在產業鏈中扮演不可或缺的角色。

電子標籤符合節能減碳趨勢，逐步進入零售商店，可協助實體通路的貨物管理，並節省許多人力，同時配合 POS 系統即時更改標籤內容，讓行銷活動更靈活，如針對生鮮產品或食品賞味期前發動折價促銷活動，降低食物浪費及增加商店的來客數，都將成為零售通路的新科技應用。

目前歐洲、美國市場對於電子標籤的需求成長非常快速，也對於供應鏈碳排減降的要求升高，台灣廠商要打入國際市場必須做好 ESG 準備，才能確保技術及環境永續上都具備競爭力。

聯合聚晶表示，公司文化及願景除了產品創新與供應商成為夥伴、為客戶提供優質服務外，如何善盡環境保護、社會責任及公司治理 (ESG)，追求永續經營一直是公司努力實踐的方向。

聯合聚晶的產品應用及研發都是對於友善環境的實踐，近來參與綠色存款專案，更是希望除了自身減碳外，能將公司的銀行存款藉由銀行運用在綠能及 ESG 貸款上，更進一步發揮企業協力共同促進環境永續的目標。