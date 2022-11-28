迎輝營運拚轉骨 拓電子紙、車載及能源事業

迎輝 (3523-TW) 今 (28) 日召開法說會，總經理呂英宗表示，面對近年顯示產業變局，調整營運腳步，停止生產競爭激烈的液晶產業膜材產品，轉而開發高附加價值的功能性膜材技術，未來將鎖定電子紙、車載等領域應用，同時透過子公司盛暉能源、東今國際等搶進綠能及儲能事業。

迎輝過去專注在液晶產業膜材產品布局，但受產業景氣上下波動、紅色供應鏈競爭等影響，營運面臨逆風，近年持續透過轉型、調整營運，雖然今年前三季仍虧損，但已較往年收斂，累計虧損約 8364 萬元、每股虧損 1.35 元。

呂英宗說，迎輝將透過三大經營發展策略持續努力，力拚翻轉目前狀況，首先是資產活化，如優化廠房空間、營運成本等，其次則是擴大布局電子紙用膜材、車用電子膜材、特殊光電膜材等高附加價值膜材，最後則是發展綠能事業，增建太陽能電站、投入 AFC 儲能項目等。

呂英宗分享，迎輝與美系筆電品牌大廠合作開發筆電防窺模組成功導入其高階機種，且為獨家供應，預期明年可望擴大導入其它系列、機種，而高技術門檻的導電膜產品近期也獲得國內電子紙大廠認證，目前已小量出貨，明年貢獻可望進一步放大。

車載應用也是迎輝近年積極布局的領域之一，呂英宗說，數項電動車車用顯示器特殊膜材陸續開發完成，並獲國內電動車大廠採用，同時裝載亮相在印尼 G20 會議、台南市電動巴士上，也正與其它廠商合作接洽中。

綠能、儲能布局上，呂英宗表示，迎輝目前已完成 230 萬瓦屋頂太陽能電站，預計明年可再完成 100 萬瓦，至於儲能方面也獲台電核准 6.5MW AFC 電網調頻儲能服務份額，成為台電合格供應商，將在明年首季陸續完成各 3M、2M、1.5M 設備建置並開始商轉。