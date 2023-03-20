【袁志峰專欄】美聯儲利率政策可能逆轉

今日推介 - 中國海外發展 (688, $19.78), 目標價 $22.0, 止損價 $19.0

1) 股市前景

上周五港股跟隨外圍股市反彈，百度 (9888) 漲逾 13%，為表現最佳藍籌。全星期計，日均成交額環比增 6% 至 1321 億元，港股通南向交易淨買入約 135 億元；恒指及恒生科指升 1.0% 及 5.2%，中芯國際 (981)、阿里健康 (241) 及百度 (9888) 分別升 22%、12% 及 10%，領漲藍籌；上証指數升 0.6% 而深証成指跌 1.4，標指及納指升 1.4% 及 4.4%；紐約期油跌 13.5%，美元指數跌 0.7%，人民幣兌美元升 0.2%，美國 10 年期債息由 3.70 厘跌至 3.44 厘。

近日歐美銀行危機引發金融市場動盪，油價急挫預示經濟哀退風險上升，金價及加密貨幣急漲是資金避險的結果，美國債息急跌反映聯儲局的利率政策可能有變，本周議息結果極為重要。中國突然降準明顯是防范措施，減低外圍金融市場風險擴散對中國之影響。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 236 點，早盤上揚，最多曾升 393 點，午後漲幅收窄，收報 19518 點，升 314 點或 1.6%。成交額按日增 48% 至 1649 億元，2 月份日均成交額 1182 億元。港股通南向資金淨買入約 23 億元，騰訊 (700)、中國移動 (941) 及中海油 (883) 錄得 17.5、2.9 及 2.4 億元淨買入，建設銀行 (939)、藥明生物 (2269) 及工商銀行 (1398) 錄得 6.0、4.0 及 2.2 億元淨賣出。3 月以來累積淨買入 374 億元，2 月淨買入 82 億元。全星期計，恒指升 1.0%，恒生科指升 5.2%。

恒指升 1.6%，藍籌股 66 升 9 跌 1 持平。百度 (9888) 及中芯國際 (981) 漲逾 13% 及 9%，為表現最佳藍籌。碧桂園 (2007)、中石化 (386) 及舜宇光學 (2382) 升逾 7%、6% 及 5%。中石油 (857) 及碧桂園服務 (6098) 升逾 4%。中海油 (883)、華潤置地 (1109)、龍湖集團 (960)、中國聯通 (762)、蒙牛乳業 (2319) 及友邦保險 (1299) 升逾 3%。李寧 (2331) 跌逾 9%，為跌幅最大藍籌。其次是長實集團 (1113) 及藥明生物 (2269) 跌逾 2% 及 1%。

恒生科指升 4.4%，收報 3979 點，成份股 27 升 1 跌 2 持平。大型科技股普漲，美團 (3690) 及網易 (9999) 升 3%，小米 (1810) 及快手 (1024) 漲逾 4%，百度 (9888) 升逾 13%，為升幅最大成份股。金山軟件 (3888)、嗶哩嗶哩 (9626) 及商湯 (20) 漲 10%-11%。中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 升逾 9%。金蝶國際 (268)、閱文集團 (772) 及微博 (9898) 升逾 8%、7% 及 6%。理想汽車 (2015)、小鵬汽車 (9868) 及蔚來 (9866) 升 4%-5%。比亞迪電子 (285) 及舜宇光學 (2382) 漲逾 5%。京東 (9618) 跌 0.2%，是唯一下跌成份股。

板塊方面，體育用品及生物科技股逆市下跌。晶片、軟件、手機零件、電動車、石油、內房、物管、電訊設備及港口股跑贏大市，漲幅居前。旭輝永升服務 (1995)、綠城服務 (2869) 及雅生活服務 (3319) 升 5%-7%。中興通訊 (763) 及中國鐵塔 788) 漲逾 8% 及 7%。招商局港口 (144) 及中遠海運港口 (1199) 升 5%。

周五上証指數高開 0.6%，早盤上揚，最多曾升 1.6%，午後漲幅收窄，收報 3250.55 點，升 0.7%。深証成指升 0.4%，科創 50 指數升 2.4%。滬深兩市總成交約 9700 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 1200 億元。滬深股通北向交易淨買入約 72 億元，3 月以來累積淨買入 140 億元，2 月淨買入 93 億元。全星期計，上証指數升 0.6%，深証成指跌 1.4%。

3) 宏觀 / 行業訊息

央行決定於 3 月 27 日下調金融機構存款準備金率 0.25 個百分點，此次降準為全面降準，不含已執行 5% 存款準備金率的金融機構。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為 7.6%。預計本次降準向銀行體系釋放中長期流動性約 5500 億元。(Wind)

4) 個股訊息

香港中華煤氣 (3) 去年多賺 5%，純利錄得 52.5 億元，每股基本盈利 28.1 仙；擬派發末期股息每股 23 仙，與 2021 年同期一致，連同中期股息全年派發 35 仙，現價股息率約 4.9 厘。(信報)

龍湖集團 (960) 周五公布去年業績，股東應佔溢利 243.6 億元 (人民幣．下同)，按年增長 2.1%；核心溢利微升 0.5%，至 225.4 億元。每股盈利 4.08 元，全年派息下滑 33.5%，至每股 1.13 元。(信報)

小鵬汽車 (9868) 去年收入按年多 28%，錄得 268.55 億元 (人民幣．下同)；受累銷售成本與經營開支增加，淨虧損增至 91.39 億元，較 2021 年全年蝕 48.63 億元顯著擴大；經調整淨虧損 84.28 億元，2021 年則為 44.83 億元。集團維持不派息。(信報)



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