〈能源盤後〉美歐銀行業動盪 WTI跌回15個月低點 創今年以來最大單周跌幅

由於美歐銀行業令人擔憂，加劇經濟衰退恐懼，原油期貨價格周五 (17 日) 回吐早盤漲幅收低，WTI 原油重回 15 個月低點。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.61 美元或 2.4%，收於每桶 66.74 美元， 本周 WTI 近月期貨價格下跌 13%，創去年 6 月以來的最大單周跌幅，收在 2021 年 12 月 3 日以來最低點。

5 月交割 Brent 原油期貨價格下跌 1.73 美元或 2.3%，​​收每桶 72.97 美元，為 2021 年 12 月 20 日以來最低點，本周跌幅達 11.9%，為去年 8 月 15 日止的當周以降最大單周跌幅。

4 月交割的汽油期貨價格下跌 0.1%，收每加侖 2.502 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 2.679 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格大跌 7%%，收每百萬 Btu 2.338 美元。

市場驅動力

分析師認為，由於加州矽谷銀行倒閉和瑞士信貸銀行陷入困境，加劇市場對經濟衰退的擔憂，大宗商品首當其衝地遭拋售，令 WTI 和 Brent 原油本周均跌至 15 個月低點。

德國商銀大宗商品分析師 Barbara Lambrecht 表示，在當前市場動蕩的情況下，油價尤其受到下行力道的影響。

原油周四小幅反彈，係因瑞信 (CS-US) 表示已取得瑞士央行 540 億美元的救命貸款，且美國 11 家銀行同意向第一共和銀行 (FRC-US) 存入 300 億美元。然而，瑞信股票周五再次面臨壓力。

Lambrecht 認為，原油價格暴跌過度，很大程度上是因投機驅動。

俄羅斯副總理 Alexander Novak 和沙烏地阿拉伯能源部長、王儲 Abdulaziz bin Salman 周四會面。

Lambrecht 認為，他們可能討論了穩定油價的方法，同時中國在取消嚴格的新冠防疫限制後，其實油需求也是重要支柱。另外，原油目前交易價格已經來到可促使美政府考慮回補戰略石油儲備 (SPR) 的水準，目前 SPR 已處於 40 年低位，「這為油價提供了足夠的（可預見的）支撐，而無需 OPEC+ 召開特別會議。」

但 Lambrecht 表示，雖然很多跡象表明油價將再次開始上漲，但市場情緒可能是決定短期油價走勢的主要因素。