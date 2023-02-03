轉機來了？派樂騰飆漲26%後續揚 引來華爾街熱議

美國健身器材公司派樂騰 (Peloton) 最新財報讓華爾街熱議轉機，周三創下有史以來最大單日漲幅紀錄，目前股價已反彈回 5 月初的水準，周四 (2 日) 延續漲勢。

派樂騰 (PTON-US) 周三漲逾 26%，周四上漲 3.79%，收每股 16.98 美元，為 5 月 5 日以降最高收盤價 (當日收於 17.01 美元)。

瑞信分析師 Kaumil Gajrawala 將派樂騰股票評級定在「中立」，目標價為 12 美元，其報告稱派樂騰即將完成重要任務──自由現金流損益兩平。

Gajrawala 寫道，派樂騰的業務已與舊時大不相同，所以過去使用的評估指標不再重要，「我們肯定其積極發展，但現在還太早，無法判斷新模式和經濟是否能夠同時支持現金流、成長與其價值。」

派樂騰曾經也是因疫情驅動需求爆發而過度擴張的企業之一，因此去年被迫縮減生產計畫並裁員。

執行長 Barry McCarthy 上任約一年以來，派樂騰不斷嘗試設備訂閱和價格變化。派樂騰還將連線健身會員月費自 39 美元調漲至 44 美元，打破前執行長成規。

使用者必須訂閱連線健身會員服務才能訪問派樂騰腳踏車和跑步機上的課程，並使用大多數功能。派樂騰前管理者認為 39 美元月費的定價「神聖不可侵犯」，若調漲儼然殺雞取卵。

BMO 資本市場分析師 Simeon Siegel 在派樂騰發布財報後，將其股票目標價自 8 美元上調至 9.50 美元，但他仍給予該股「表現不佳」的評級，他主張派樂騰營收雖高於預期，但假日促銷活動壓縮了利潤。另外，經過削減成本後，雖然已沒有生存風險，但該舉措帶來的樂觀情緒已經在股價上反映出來。

Siegel 讚許執行長 McCarthy 成功消除固定成本，應更努力擁抱忠實顧客，因為隨著用戶年齡增長，該公司的流失率恐上升。

Evercore ISI 分析師 Shweta Khajuri 將派樂騰目標價自 11 美元上調至 18 美元，但維持「持平」等級。她認同派樂騰的舉措是正確的前進方向，但還需要幾季或可能幾年的時間才會看到局面扭轉。

她寫道：「在業務出現明顯的拐點之前，我們將保持觀望。我們偏好基本面較強勁的資產，即成長具吸引力、有健康的自由現金流、EBITDA 利潤，以及明確的成長催化劑。」

Khajuri 補充，派樂騰必須持續改善跑步機和腳踏車的銷售，終止訂閱的情形穩定下來，以及明顯提高利潤率，這樣才能讓她更加看好該股。