派樂騰推出整新機方案 投資人不領情 股價跌逾8%　

美國健身器材公司派樂騰 (PTON-US) 日前宣布，將開始販售原廠認證整新機，期望以平價吸引更多消費者買單，並提升付費會員人數。然而，投資人似乎對此無感，該公司股價 27 日大跌超過 8%。

派樂騰最新的方案適用於美國及加拿大市場，消費者得以透過網路或實體門市，買入派樂騰官方認證的二手翻新商品。

該公司官網顯示，原價為 1,445 美元的飛輪車 Peloton Bike，整新機價格為 1,145，而原價為 2,495 美元的高階飛輪車 Peloton Bike+，整新機價格為 1,995 美元，兩樣商品價格折扣幅度分別達到 300 美元和 500 美元。

此外，派樂騰也正推出優惠，若是在 1 月 8 日前購入 Peloton Bike 或是 Peloton Bike+，部分商品專案可降價高達 500 美元。

派樂騰在一份聲明中說：「我們很高興以這些新的價格，提供翻新 Peloton Bike，為更多會員帶來引人入勝的派樂騰體驗。」

不過，投資人似乎並不領情，派樂騰週二股價收跌 8.44%，今年以來，該公司股價暴跌 76% 以上。

該公司今年股價大跌的原因主要來自於，疫情解封後居家健身熱潮消退，加上市場擔憂聯準會鷹派升息將促使經濟落入衰退，高估值成長股面臨重大賣壓。

Cowen 分析師 John Blackledge 上月將派樂騰股票評級自「優於市場」下修至「符合市場」，目標價則自 14 美元下調至 12 美元，其理由是後疫情時期的軌跡充滿挑戰，且轉型期間的需求存在不確定性。「我們專門的調查數據也反映出費者興趣趨於穩定，但較疫情前的需求水準相比下降。」