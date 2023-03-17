飛捷去年純益增5成EPS 7.29元 擬配息5.5元創7年高

工業電腦廠飛捷 (6206-TW) 今 (17) 日公告去年財報，稅後純益 10.43 億元，年增 52.7%，每股純益 7.29 元，公司決議每股擬配息 5.5 元，配發率約 75%，若以今日收盤價 71.6 元計算，現金殖利率約 7.7%。

展望今年，飛捷董事長林大成直言，第一季客戶持續調整庫存，動能依舊較弱，但預估第二季客戶庫存調整完畢，就會看到接單狀況回溫，帶動第二季營運回溫，下半年表現可望比上半年更好。

在新應用佈局方面，林大成透露，飛捷切入自主移動機器人 (AMR) 應用，預計今年可望進入量產階段，可望成為新動能。飛捷今年 2 月營收 2.44 億元、月減 9.01%、年減 44.5%；累計前二月合併營收達 5.12 億元、年減 49.1%，

飛捷去年第四季營收 9.73 億元，季減 31.1%、年減 41.4%；毛利率 34.5%，季減 3.4 個百分點、年增 2.9 個百分點；營益率 13.6%，季減 7.9 個百分點；年減 3.1 個百分點，稅後純益 0.65 元。

飛捷說明，第四季除了因客戶調節庫存，拉貨力道放緩，也打消一些原料庫存，導致獲利下滑較明顯。飛捷去年營收 55.44 億元，年增 6.9%；毛利率 35.8%，年增 2.9 個百分點；營業利益 11.07 億元，年增 34.7%；營益率 20%，年增 4.1 個百分點。