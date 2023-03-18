凱美去年純益年減47% EPS 4.97元擬配息1.5元

被動元件廠凱美 (2375-TW) 公告去年財報，稅後純益 6.12 億元，年減 47.7%，每股純益 4.97 元，公司決議，每股擬配息 1.5 元，配發率 30%，若以今日收盤價 75 元計算，現金殖利率約 2%。

凱美去年第四季營收 12.77 億元，季減 15.2%、年減 26.5%；毛利率 17.4%，持平前季、年減 2.2 個百分點；營益率 2.3%，季減 2.4 個百分點、年減 6.4 個百分點；稅後純益 585.6 萬元，季減、年減均 96.7%，每股純益 0.23 元。

據了解，去年下半年被動元件市況反轉，產業進入去化庫存的調整期，凱美營運同樣受到影響，第四季獲利來到 14 季低點。凱美去年營收 58.68 億元，年減 23.9%；毛利率 17.4%，年減 5.3 個百分點；營業利益 2.98 億元，年減 68.3%；營益率 5.1%，年減 7.1 個百分點。

不過，隨著被動元件庫存去化狀況持續好轉，加上過年使得整體產出減少，加速供需改善，凱美 2 月三大產品線出貨已見回溫，公司看好，下半年市況估回到正常，稼動率可望同步回升。

凱美 2 月營收 4.11 億元，月增 49.4%、年減 0.8%；累計前 2 月營收 6.87 億元，年減 27.3%。