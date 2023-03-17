〈振樺電展望〉去年純益年增8成EPS 11.25元創高 每股擬配息7元

工業電腦廠振樺電 (8114-TW) 16 日公告去年財報，稅後純益 8.46 億元，年增 81.7%，每股純益 11.25 元，創歷史新高，公司決議普通股每股擬配息 7 元，配發率逾 6 成，若以昨日收盤價 113.5 元計算，現金殖利率 6.2%。

其中，振樺電去年第四季營收 28.5 億元，季減 19.6%、年增 2.4%；毛利率 34.3%，季減 1 個百分點、年減 0.3 個百分點；營益率 9.7%，季減 5.4 個百分點、年減 3.2 個百分點；稅後純益 0.64 億元，季減 80.1%、年減 64.6%，每股純益 0.84 元。

對此，振樺電說明，第四季集團因應市場快速變化，而對存貨及應收帳款採取較穩健保守的提列原則，且同時因新台幣匯率急遽轉升而造成匯兌損失侵蝕獲利。

不過，全年來看，振樺電營收 119.73 億元，年增近 30%；毛利率 35%，年減 0.4 個百分點；營益率 12.6%，年增 1.2 個百分點；加上全年仍有匯兌利益挹注業外，推升獲利衝高。

振樺電說明，去年兩大成長平台長期耕耘皆有所斬獲，線上線下解決方案 (O2O Solutions) 營收再創新猷，合計貢獻近 50 億元、年增 24%，主要受惠於後疫情時代各國國境重啟開放，零售、餐飲與休閒旅遊服務回歸。

而產業物聯研製中心 (Embedded Foundry) 則因原物料及供應鏈狀況緩解，加上重點應用領域與一線專案客戶需求推升，營收再攀高峰達 70 億元，年增 35%，也突破子公司瑞傳個體歷史紀錄。