〈振樺電展望〉二大業務各擁動能 今年拚逐季成長

展望今年，工業電腦廠振樺電 (8114-TW) 表示，雖然第一季出貨較為疲弱，但線上線下解決方案 (O2O Solutions) 及產業物聯研製中心 (Embedded Foundry) 等二大業務各擁動能，看好今年整體仍將逐季成長。

振樺電說明，因總體經濟情勢不明朗，以及下游通路在去年積極備貨，導致線上線下解決方案貨第一季出貨較為疲弱。不過，日本來業務動能強勁，持續看好今年表現；印度則可望受惠於人口與經濟成長紅利，且公司 POS 在印度市占率第一，以及重量級專案客戶的持續壯大，中長期動能看俏。

此外，品牌通路於東南亞與新興市場佈建綿密，隨各國重啟國境，加上與 LPK 共同斬獲之亞洲零售餐飲龍頭專案將於今年起陸續更換新機，市佔率可望隨之擴大。

而歐美市場雖因總體經濟環境依然高度不確定，動能觀望，但振樺電認為，企業近來積極緊縮勞動成本，可望促使終端運營商加速自助服務 Kiosk 的導入，線上銷售線下取 / 退貨 (BOPIS/BORIS)、飯店自助 Check-in、以及聯邦政府基建預算相關之機場、醫院自助報到及充電樁自助服務設備佈建，將為主要發展重心。

產業物聯研製中心 (Embedded Foundry) 方面，振樺電指出，則受半導體市場雜音影響短期較為疲弱，不過，近期受惠於 ChatGPT 興起所帶動之強勁 AI 運算需求，中長期仍為重要成長動能。

另一方面，振樺電看好，歐美網路安全及資料中心市場受惠於維運及遠端管理需求之強化，將延續去年以來的成長動能，高精密運算的慢性病診療與手術導航平台預期自後疫情時代強力復甦，歐洲充電樁龍頭新一代控制運算平台也可望於下半年量產出貨。

振樺電強調，集團整合效益與營運結構經多年來的調整已逐步優化，在雙引擎多元應用及區域佈局的平衡下，前 20 大客戶加總佔比低於 50%，集團淨現金水位及存貨亦逐漸回復正常部位，今年年整體業務可望於政經環境動盪中逐季成長。