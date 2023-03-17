〈統一展望〉羅智先：統一底氣足 希望今年營運重回成長軌道

統一 (1216-TW) 2022 年稅後純益 171.68 億元，年減 13.64%，每股純益 3.02 元，統一對去年股利擬大方配發每股 3.15 元現金股利且創下 5 年來新高，統一董事長羅智先今 (17) 日指出，統一對於去年股利的超額配發主要是公司章程把過去的未分配盈餘配發給股東，同時，在包括統一中控等公司營運，也希望在今年重回成長的軌道。

統一企業 2022 年營收 5248.32 億元，毛利率 31.94%，年減 1.03 個百分點，稅後純益 171.68 億元，年減 13.64%，每股純益 3.02 元。

展望今年營運，羅智先指出，全球的糧食、農產品價格會因全球高達 80 億人口消費而在中長趨勢呈現走高，未來定價和產品開發，都會將此作為嚴肅的思考。但原物料上漲就調漲商品價格會有很大問題，現階段談不到調漲，統一會先從產品組合、生產效率和行銷費用來優化。

羅智先說，對於包括中國大陸的市場在內，雖然目前就流行病毒的狀況加以掌握，但在統一掌握對的市場、對的產品，加上統一生產及行銷的底氣足夠，希望在 2023 年重回營運成長的軌道。

對於目前台灣市場嚴重缺蛋的問題，羅智先也說，統一的生產也此受到影響，因此也以調整產品結構因應，對於蛋類優先使用在熱銷的產品，對於因此受到影響的非熱銷產品，也要請消費者體諒；不過，羅智先認為，蛋品供應因受到禽類疾病及天氣的變化，過一段時間可望恢復正常供應。

同時，在人力資源供應方面，羅智先指出，目前除兩岸人力資源供應短缺，甚至在東北亞地區也出現同樣狀況，以統一目前做法上，在過去對 65 歲員工強制退休做法，目前也運用退休後回聘因應，同樣也增加生產的自動化程度。