〈MWC通訊大會〉盛達推5G解決方案 光寶科展示三大專網應用

盛達推5G解決方案 光寶科展示三大專網應用（圖：AFP）
盛達推5G解決方案 光寶科展示三大專網應用（圖：AFP）

2023 年 MWC 世界行動通訊大會近日盛大展開，國內網通廠大秀肌肉，光寶科 (2301-TW) 首度展示三大 5G 專網應用場域，盛達 (3027-TW) 也發表一系列 5G FWA、uCPE 解決方案。
 
光寶科本次秀出三大 5G 專網應用場域，包含智慧場館、智慧工廠、智慧大樓，此次攜手遠傳 5G 實驗室展出 5G 毫米波室內佈建解決方案，強化被環境遮蔽區域的 5G 涵蓋範圍。

光寶科也推出全系列 5G 小基站與 O-RAN 產品，更首度對外展示 「雲端網管系統」，線上掌握 5G 網路狀況與效能，以及網路維護等工作。光寶科總經理邱森彬表示，公司自 2020 年後啟動數位轉型，其中 5G/AIoT 是公司重要的新事業之一。

邱森彬表示，去年已展現多年累積的 5G 技術能量與相關應用驗證的成果，打入全球電信市場生態圈，讓自主產品開發和設計成為公司優勢，搶攻全球 5G 市場。

光寶科表示，近年已積極投入 5G 網路軟硬體設備研發，佈局 5G  小基站、O-RAN 產品以及軟體方案，未來目標提供完整且高佈建彈性的專網系列產品。

盛達這次也發表一系列 5G FWA、5G uCPE、5G 2X 技術，以及 CloudEdge 等無線寬頻網絡解決方案，為全球通訊服務供應商 (ISP) 提供整合式解決方案。

盛達表示，此次 5G FWA 設備包含室內、室外 uCPE (通用 CPE)，也將多頻寬整合推出 5G 2X 雙載技術，搭配雲端管理系統可快速部署 5G 無線區域網絡 (WAN)，將可幫助營運商降低成本提高效率。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+18.74%

$11,874

原投組報酬率

+12.34%

$11,234

投組標的成分

  • 40%

    高力

    8996

  • 20%

    六角

    2732

  • 20%

    虹堡

    5258

  • 10%

    盛達

    3027

  • 10%

    國泰美國費城半導體基金ETF

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞