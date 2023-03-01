〈MWC通訊大會〉盛達推5G解決方案 光寶科展示三大專網應用

2023 年 MWC 世界行動通訊大會近日盛大展開，國內網通廠大秀肌肉，光寶科 (2301-TW) 首度展示三大 5G 專網應用場域，盛達 (3027-TW) 也發表一系列 5G FWA、uCPE 解決方案。



光寶科本次秀出三大 5G 專網應用場域，包含智慧場館、智慧工廠、智慧大樓，此次攜手遠傳 5G 實驗室展出 5G 毫米波室內佈建解決方案，強化被環境遮蔽區域的 5G 涵蓋範圍。

光寶科也推出全系列 5G 小基站與 O-RAN 產品，更首度對外展示 「雲端網管系統」，線上掌握 5G 網路狀況與效能，以及網路維護等工作。光寶科總經理邱森彬表示，公司自 2020 年後啟動數位轉型，其中 5G/AIoT 是公司重要的新事業之一。

邱森彬表示，去年已展現多年累積的 5G 技術能量與相關應用驗證的成果，打入全球電信市場生態圈，讓自主產品開發和設計成為公司優勢，搶攻全球 5G 市場。

光寶科表示，近年已積極投入 5G 網路軟硬體設備研發，佈局 5G 小基站、O-RAN 產品以及軟體方案，未來目標提供完整且高佈建彈性的專網系列產品。

盛達這次也發表一系列 5G FWA、5G uCPE、5G 2X 技術，以及 CloudEdge 等無線寬頻網絡解決方案，為全球通訊服務供應商 (ISP) 提供整合式解決方案。

盛達表示，此次 5G FWA 設備包含室內、室外 uCPE (通用 CPE)，也將多頻寬整合推出 5G 2X 雙載技術，搭配雲端管理系統可快速部署 5G 無線區域網絡 (WAN)，將可幫助營運商降低成本提高效率。