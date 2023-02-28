〈MWC通訊大會〉王雪紅四度專題演講 未來思維聚焦協同合作

宏達電 (2498-TW) 董事長王雪紅在世界行動通訊大會 (MWC) 專題演講提到，過去三年因為疫情，互動方式經歷轉變，未來需要全新的思維模式，以消費者為中心的創新與突破性 5G 科技，並更需要積極跨界協同合作，才能提供終端使用者最先進的服務。

王雪紅第四次應邀擔任世界行動通訊大會 (MWC) 專題演講嘉賓，主題為「Is it time for co-creation?/ 協同合作將是決定虛實整合新世界的成功關鍵?」，此外，諾基亞總裁暨執行長佩卡 • 隆德馬克、新加坡電信執行長袁坤滿、韓國電信執行長顧炫武與義大利電信執行長彼得羅 • 拉布莉歐拉也對此議題提出看法。

王雪紅指出，人文結合科技可以釋放人類的無窮想像力，未來需要全新的思維模式，以消費者為中心的創新與突破性 5G 科技，透過跨界協同合作，才能提供終端使用者最先進的服務，為企業展開新契機。

再者，跨界協同合作適用在全球各地的消費者和政策制定者之間，更可以一起釋放元宇宙和 XR 技術的潛力，為人類創造真正身臨其境和包容的數位世界。

王學紅認為，確保人們能夠快速、輕鬆地得到完整的消費者和企業體驗，更重要的是盡最大努力呈現積極的體驗，以開放和安全的方式支持共同創作者社區。

其中，透過 HTC VIVE 建立虛擬實境和業界標準； 2015 年推出 VIVE 時，連接速度不夠快，無法提供高保真無線 VR，因此 PC VR 提供當時最好的體驗。隨著 5G 和未來 6G 的到來，將為人們提供更快、連接更緊密的無線體驗。時至今日，由於技術突破的融合，XR 硬件可以真正支援 VIVE 和 VIVERSE，讓各領域實現協同合作。

至於協同合作方法，王雪紅說，行業 industry、使用者、公共政策和文化四個層面，透過協同合作擴大進入文化機構和藝術，所以 2017 年創建 VIVE Arts；2019 年初，Orange 發起一個項目，邀請 VIVE Arts 保護法國文化遺產，而這些文化遺產的重要性遠超想像。

王雪紅補充，與合作夥伴 Surgical Theater 和虛擬實境的技術整合，創建解剖結構和腫瘤的 360 度 XR 模型，快速幫助醫療團隊為病人做出治療決定。耶魯大學醫學院研究發現，受過 VR 培訓的外科醫生速度提高 29%、錯誤減少 6 倍。

然而，在打造前瞻性社會前，科技必須先將用戶隱私、安全和顧慮放在首位，特別在 AI 浪潮剛剛到來的時候，必須學習來自 Web 2 時代的諸多案例，具體來說，圍繞道德，內容節制和社交策展，以改善互聯的元宇宙。