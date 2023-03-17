鉅亨投資雷達》美公債為何是最有潛力資產？

今年只過了短短兩個多月，美國 10 年公債殖利率從年初最低的 3.3%，快速逼近至 4.1%，這幾天因為矽谷銀行倒閉事件，又一度降至 3.4%，美國公債殖利率波動程度已經超過 2020 年 3 月。身為無風險資產的美國 10 年公債，本應是投資人規避市場波動風險的最好選擇，但如今卻因為對景氣看法改變而大幅波動，美國 10 年公債殖利率怎麼看？現在是好的買進時機嗎？

1. 美國 10 年公債殖利率的合理水準為何？

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2023/3/14。

美國公債可分成短天期與長天期兩種，短天期的公債反映的是聯準會的政策利率，而長天期公債則受到美國經濟成長率與通貨膨脹率左右。當美國經濟成長率升高時，熱絡的經濟往往伴隨著強勁的投資與消費，而更多投資與消費等於更多資金需求（商業貸款、房貸與車貸需求都會增加），當然會推升長期利率；而通貨膨脹率較高的情況下，對於未來的通貨膨脹率預期也會更高，市場當然會要求更高的長期公債殖利率來抵銷物價上漲帶來的購買力損失。根據「鉅亨買基金」建立的預測模型，美國近 5 年年化名目經濟成長率與近 5 年年化通貨膨脹率可解釋 95% 美國 10 年公債殖利率的變化。

2. 假設經濟都不衰退，美國長期公債殖利率還有升高空間

只要有美國今年經濟成長率與通貨膨脹率預估值，就可以估計今年美國 10 年公債殖利率。根據彭博彙整各家投資機構的預估，美國今年預估經濟成長率與預估通貨膨脹率分別為 0.8% 與 3.5%，而按照模型預估出的美國 10 年公債殖利率為 6%。從前段圖表可看出，美國 10 年公債殖利率有時候會高於模型預估、有時候則是長期低於模型預估。當美國 10 年公債殖利率低於由經濟成長率與通貨膨脹率得出的合理值時，代表美國長期利率過低，容易引起過度投資與消費行為，之後一年的通貨膨脹率也很容易大幅升高。反過來說，當美國 10 年公債殖利率高於模型預估時，會有較好壓抑與控制通貨膨脹率的效果（1990 年後，由於中國與東歐融入世界貿易體系，大量廉價商品有助控制通貨膨脹率，讓美國 10 年公債殖利率長期處於較低水準）。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2023/3/14。

3. 美國經濟陷入衰退機率升高，有利美國長期公債

資料來源：Bloomberg，長短期公債採美國 10 年與 3 個月公債殖利率差距，「鉅亨買基金」整理，資料期間：1962-2023。

矽谷銀行倒閉後，市場對於今年美國經濟到底會不會衰退的看法大幅變化，對於未來 1 年美國通貨膨脹率預估先是升高至 3 月初的 3.66%，矽谷銀行出事後又降至 2.97%，12 月聯邦基金利率預估值也是從 3 月初的 5.3% 驟降至目前的 4.3%，等同於市場認為美國經濟將陷入衰退、困擾大家的通膨將因此走低，聯準會便可回到降息的道路上。從美國長短期公債間利差來看，目前美國公債間利差已經來到近幾輪景氣週期的最低點，未來半年美國經濟陷入衰退的機率非常高。假設美國經濟真的於未來半年陷入衰退，更低的經濟成長率與通貨膨脹率將壓低美國 10 年公債殖利率，美國 10 年公債價格可望取得近 10% 的漲幅。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

不確定性升高，曾持美公債為主基金

儘管從目前經濟成長率與通膨預估得出的美國 10 年公債殖利率預估高達 6%，但近期美國長短期公債間利差降至低點、美國多間中小型銀行面臨擠兌、利率與通膨預估開始下降，美國經濟衰退的機率大幅升高，美國長期公債殖利率進一步升高空間有限，應該以資產分散與對抗股市風險的角度將公債或投資等級債券為主的基金納入投資組合中。

鉅亨精選基金

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