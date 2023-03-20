鉅亨網20年集大成，成立《鉅樂部》投資人聯誼會打造致富系統

鉅亨網自 1999 年成立，陪伴投資人走過多次金融風暴與景氣循環，至今累積超過 20 年強大的商情趨勢分析能力，具備深度的財經觀點與研究分析外，更有第一線的市場洞察與商業金融圈人脈。在這個黑天鵝滿天飛的時代，唯有洞察真正具有投資價值的企業，長線佈局資產、培養投資財商，持續關注市場趨勢，才是創造足以翻轉人生的致富關鍵，鉅亨網成立《鉅樂部》投資人聯誼會，旨在為長期支持鉅亨網的用戶，打造致富環境與習慣。

鉅亨網匯集 22 年來的資源與能量，成立《鉅樂部》投資人聯誼會，目前已累積超過百人加入，透過以下列四大主軸資源，幫助會員建立財富地圖。

▌直擊企業核心參訪，尋找投資機會點

「資訊不對等」是一般投資人在上場中最大的弱勢，大眾經常是根據媒體報導認識投資標的，往往在資訊不對等的情況下佈局，面臨的投資風險相對高。《鉅樂部》研究團隊讓會員站到法人資訊第一線，有機會直擊企業核心參訪，或是透過研究團隊分享的法人參訪筆記，更快速、更全面的掌握市場上被低估的價值企業，長線佈局具備成長潛力的公司。

2022 年鉅樂部會員專屬分享會線上會議畫面

▌會員專屬線上會議，整理報告趨勢焦點

面對戰爭、通膨、升息，近年來國際經濟局勢多變，市場趨勢輪動也相較以往快速，《鉅樂部》每月舉辦會員專屬分享會，幫會員掌握趨勢動向，持續關注價值企業基本面變化，並且不定期邀請投資達人、意見領袖出席講座與會員朋友分享交流，是鉅樂部會員每月都不能錯過的重要會議。

鉅樂部財商養成讀書會

▌財商養成讀書會，拓展會員投資人脈圈

想要在投資市場賺到錢，除了要有精準的眼光，正確快速的資訊，更重要的是找到合適自己的投資心法，培養正確的投資心態，並且有一群相同理念的人能夠面對面交流。《鉅樂部》邀請主力券商主管，每月導讀經典投資理財書，以讀書會形式為投資人培養財商，幫助會員找到適合的投資心法，在討論的過程中，更能拓展投資圈人脈，共同學習成長。

▌專屬交流社群，即時市場變化不迷惘

在投資的路上不孤獨。《鉅樂部》為會員朋友成立專屬的 LINE 社群，每天為會員篩選提供當日的焦點新聞，不需要讀遍各大報，也能了解市場時事，第一手法人消息、外資觀點解讀不藏私即時分享，同時也提供會員發表投資觀點的空間，是投資人互動交流、資訊取得的珍貴渠道。

《鉅樂部》會員募集採審核制，如欲加入請洽詢鉅樂部小秘書 LINE@官方帳號（點此加入）