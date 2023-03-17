〈商品報價〉中國需求強勁 玉米期貨上漲1.2%

芝加哥三大農產品周四 (16 日) 漲跌互見。美國農業部連三天證實中國購進大量美國玉米，激勵玉米期貨收高 1.2%；受美國銀行業危機影響，穀物市場情緒謹慎，黃豆窄幅收漲 0.2%、小麥下跌。

美國芝加哥 5 月玉米期貨 (CCON) 上漲 1.2%，報每英 6.3275 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 上漲 0.49%，報 24.7 美元。

美國農業部表示，美國民間出口商通報向中國銷售 64.1 萬噸玉米，在 2022/23 年度交付，過去 3 天出口商已經通報對中國累計銷售 192 萬噸玉米。一些交易商預期在本周結束前，還有 60 萬噸的對中國出口量將被通報。

芝加哥 5 月小麥期貨 (WCON) 下跌 0.5%，報每英斗 6.99 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 0.28%，報 7.08 美元。

芝加哥 5 月黃豆期貨 (SCON) 上漲 0.2%，報每英斗 14.915 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 0.03% 至 27.34 美元。

消息部分，埃及透過招標購進 12 萬噸烏克蘭小麥，船期訂在 4 月份，意味著市場預期黑海穀物出口協議將延期，只是展延的長短問題。