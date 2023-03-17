美股重點新聞摘要2023年03月17日

今日操盤前瞻

美股財報 (3/16 盤後)：聯邦快遞 (FDX)

歐元區 2 月 CPI 終值

美股財報 (3/17 盤前)：小鵬汽車 (XPEV)

美國 2 月工業生產、3 月密大消費者信心指數

「拆彈」部隊駕到！第一共和銀行獲美 11 家大型銀行注入 300 億美元

矽谷銀行 (SVB) 倒閉衝擊全球市場，第一共和銀行 (First Republic) 恐成下一個「暴雷」的銀行，所幸美國 11 家大型銀行「拆彈」部隊週四 (16 日) 出手相助，注入 300 億美元。閱讀全文...

Fed 過去一周貼現窗口借款超越 2008 年金融危機 寫歷史新高

彭博報導指出，近一周來，美國銀行業從聯準會 (Fed) 的兩項融通機制，總計取得 1648 億美元的資金，其中，從貼現窗口取得的資金規模更超越 2008 年金融危機時創下的紀錄，改寫歷史新高。閱讀全文...

女股神砲轟 Fed 是矽谷銀行倒閉的罪魁禍首

有「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 砲轟聯準會緊縮政策是導致矽谷銀行和 Signature Bank 倒閉的罪魁禍首。閱讀全文...

彭博：歐洲央行擔心放棄升息 2 碼可能會引起投資人恐慌

彭博周四（16 日）援引知情人士消息報導，由於擔心歐洲央行（ECB）升息 2 碼（50 個基點）以外的任何幅度都可能引發投資人恐慌，因此這讓 ECB 敲定周四的利率決策。閱讀全文...