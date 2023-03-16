美國銀行業噩耗接二連三 住房建築商恐面臨痛苦

近期銀行的動盪多方面衝擊房地產市場。大眾對地區性銀行的擔憂令建築商備感壓力，他們恐面臨取得信貸的挑戰，因為廣泛擔憂令抵押貸款利率下降。

全美房屋建築商協會 (NAHB)/ 富國銀行住房市場指數意外上升 2 點至 44，雖然連續第三個月上升，但仍未跨過代表正面積極的 50 分水嶺，意味建築商仍處於消極狀態。

全美房屋建築商協會 (NAHB) 主席 Alicia Huey 表示，即使建築商繼續應對居高不下的建築成本和材料供應鏈中斷的情況，但被壓抑的需求依舊強勁，買方正等待利率下降，且因現有房源短缺，他們更多轉向新屋市場。然而，近期的銀行動盪勢必會影響建築商獲得貸款的能力。

NAHB 首席經濟學家 Robert Dietz 指出，區域銀行承壓以及 Fed 持續收緊政策的後續影響將進一步限制全美建商的收購、開發和建設 (AD&C) 貸款。「(AD&C) 貸款條件緊縮時，房源就會減少，有礙住房負擔能力。」

隨著抵押貸款利率和房價的上漲，買房的高成本成為人們關注的焦點。

但抵押貸款銀行家協會 (MBA) 周三表示，上周因矽谷銀行倒閉引發市場擔憂，資金奔向公債避險，令上周公債殖利率下降，也推低所有貸款類型的抵押貸款利率。

NAHB 針對 30 年期固定利率抵押貸款契約平均利率衡量指標自一周的 6.79% 降至 6.71%。

一項每日利率指標顯示，儘管波動較大，但該指標持續下跌至本周，因為投資者面對銀行業的動盪，以及聯準會 (Fed) 下周 FOMC 會議在即。Mortgage News Daily 追蹤的抵押貸款利率周一下降 0.19 個百分點至 6.57%，周二升至 6.75%，周三回落至 6.55%。

抵押貸款利率下降，可能會增加抵押貸款需求，抵押貸款協會的購買指數經季調後上升 7%，而其再融資指數上升 5%，但與去年同一周相比卻分別下降 38% 和 74%。

建築商協會的 Dietz 認為，抵押貸款下降帶來的利多無法抵擋其他產業造成的阻力。雖然金融業的壓力降低長期利率，將有助於推升未來幾周的房市需求，但住房的成本和房源數量仍是束縛潛在購房者的關鍵因素。

經濟廣泛動盪也會衝擊買家信心，雖然利率下降會提振住房需求，但金融市場的波動可能令買家暫緩行動。鑑於市場近期對銀行系統不穩定的擔憂和利率波動，建築商近期和中期前景高度不確定。