兆遠公司債3.5億元無法如期償還 中美晶同意再延6個月

兆遠 (4944-TW) 今 (16) 日公布去年營運表現，公司表示，由於處分子公司籌措資金作業時程考量，難以如期償還 110 年度國內第一次私募無擔保普通公司債 3.5 億元，已與債權人中美晶 (5483-TW) 與聯電 (2303-TW)(UMC-US) 旗下宏誠創投協商，債權人同意將公司債再度展延 6 個月至今年的 9 月 30 日。

兆遠表示，公司擬以處分子公司上海召業申凱電子材料股權籌措資金，將於 3 月 24 日召開股東臨時會決議，考量作業時程較長，無法於到期日前償還公司債。

兆遠處分的上海召業是由環球晶 (6488-TW) 所併購，環球晶中國子公司昆山中辰今年 2 月宣布，以不超過人民幣 1 億元，收購兆遠旗下上海召業 100% 股權，跨足鉭酸鋰及鈮酸鋰晶圓的寡佔市場，深化 5G 衛星產業布局。

兆遠過去營收主要來自藍寶石基板，但由於持續面臨中國競爭，價格不斷崩跌，加上俄烏戰爭影響，因此決定停止藍寶石產線，並加速開發新產品線，中美晶表示，若營運無法改善，站在公司股東立場，仍會持續減持兆遠持股。

兆遠去年營收 3.35 億元，年減 35.69%，毛利率 -15.08%，較前年惡化，營益率 50.7%，較前年同期惡化，稅後虧損 1.44 億元，虧損較前年改善，每股虧損 3.33 元。