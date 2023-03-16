瑞士央行神救援瑞信、拜登要求字節跳動出售TikTok股份！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 13 分)：

■ 道瓊指數：上漲 65 點，漲幅 0.20% 至 32160。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 52 點，漲幅 0.42% 至 12429.75。

■ 標普 500 指數：上漲 10.50 點，漲幅 0.27% 至 3935.50。

【今日總經數據】美國初領失業金人數、ECB 利率決策。

(延伸閱讀：季報出爐！7 檔含金量高的「自由現金流量績優股」報你知！)

【台股近期申購提醒】本週陸續三檔個股申購抽籤，股票名稱與今日收盤價差參考如下：三商壽 (2867-TW) -0.2%，睿生光電 (6861-TW) 初上市 86.4%，雷虎 (8033-TW) 51.4% (延伸閱推薦：分享實用 APP 工具、主動提醒股票抽籤時程！)

二、美股盤前關注重點

1. 沙國銀行表明不再支援瑞信，瑞士央行神救援：昨日美股金融股再度下殺，主要受瑞士信貸 (CS.US) 的最大股東沙國銀行總裁 Ammar Al Khudairy 表示不再像瑞信提供流動性，導致昨日瑞士信貸大跌 13.94% 至 2.16 美元。

瑞士信貸昨已要求瑞士央行和 FINMA(瑞士金融監管機構) 發表公開聲明以示支持，瑞士央行和 FINMA 晚些時候發布聯合聲明，表示瑞信的資本和流動性符合重要銀行的標準，若有必要會像瑞信提供流動性。 瑞信再爆問題，引發市場對下週的 FOMC 會議更加關注。

自 FedWatch 看，目前市場也由原先預估的 3 月升息 1 碼機率為 93.7% 降為 64.2%，維持利率在 4.5%~4.75% 機率為 35.8%；終端利率維持在 4.75%~5% 的機率為 64.2%；維持在 4.5%~4.75% 不變的機率為 35.8%。

2. 拜登威脅若不出售 TikTok 股分，即要求禁止：近來美國國會認為 TikTok 存在潛在美國國家安全威脅，因而不斷的討論可能實施的禁令；近期 TikTok 再度收到美國外國投資委員會 (CFIUS) 要求 TikTok 中國母公司字節跳動出售其 TikTok 股份，若不出售，則可能面臨美國禁令。

3. 維珍軌道停業一週，全員無薪休假，盤前暴跌：英國億萬富翁理查德．布蘭森旗下小型衛星發射公司維珍軌道 (Virgin Orbit)(VORB.US) 將暫停營運一週，且將讓幾乎所有員工放無薪假；昨日公司高管向員工公佈此情況，休假為無薪的，可兌換成先前的帶薪休假，僅有一小部分團隊將繼續工作，據消息人士表示，公司計畫在下週三或週四前提供有關於休假和資金狀況的最新情況。目前維珍軌道盤前爆跌 45%(台灣時間 4：28 P.M.)。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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