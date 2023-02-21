中美晶與友達簽長約 供應大尺寸M10單晶電池

中美晶 (5483-TW) 與友達 (2409-TW) 今 (21) 日共同宣布，為掌握全球淨零政策以及台灣政策推動下的綠能商機，雙方簽署長期電池供應合約，中美晶將供應大尺寸高效能 M10 PERC 電池，用於友達太陽能模組。

雙方看好，此次合作將強化台灣能源的本土產業鏈，透過在地供應打造高品質及高效能的太陽能產品，進一步發揮最大垂直整合效益，共同搶攻再生能源轉型商機。

友達長期深耕台灣及海外能源市場，其太陽能模組的高效能單晶 PERC 電池即是由中美晶生產，為滿足友達大尺寸需求，中美晶在去年完成全新 M10/G12 的產線擴產，平均轉換效率可達台灣業界最高的 23.5%，產品可靠度如光衰 / 熱光衰 / MLT 等，皆符合友達、台灣與國際的各項標準規範。

友達太陽能模組品質已獲台灣及國際一線大廠的肯定，為符合客戶規範，特別在台中園區引進與認證機構相同的可靠度測試設備，經國際原廠校正與認證，可完整符合台灣 VPC 品質規範及國際可靠度認證。

友達去年非純面板營收比重已超過 1 成以上，其中以太陽能為主的能源事業貢獻度最大，去年太陽能事業營收達 209 億元，較前一年大增 69.91%，營益率平均約 6-9%。

展望後市，受國際淨零減碳浪潮驅使，與台灣能源自主化政策支持，太陽能建置與發電量每年續創新高，預估台灣 2050 年再生能源佔比將達 7 成，不僅促使太陽能業者在技術品質上精進，也隨著產業需求而升級擴產。

另外，友達高瓦數模組可廣泛運用在各類場域，如大型電廠、漁電共生、農電共生與商業屋頂，並透過自行研發的太陽能發電監控系統，使企業與民間用戶都能及時有效的掌握發電效益，為後續維運作最有效的規劃與資源分配。

中美晶與友達此次合作後，也預計在未來導入新世代 N type 技術 Topcon，不僅可持續供應最先進的產品與技術，也將為用戶帶來長期穩定的發電收益。