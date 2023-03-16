外資連3賣 前10大賣超標的過半是金融股

由於瑞信事件造成全球股市系統性風險驟增，台股加權指數今 (16) 日收跌 166.47 點，收在 15221.12 點，成交值 2417.8 億元，三大法人合計賣超 155.35 億元，呈現連 3 賣，其中，外資賣超 121.87 億元，前 10 大賣超標的有過半是金融股。

三大法人今日在集中市場合計賣超 155.35 億元，其中，外資賣超 121.87 億元，呈現連 3 賣，自營商 48.03 億元，為連 6 賣，投信則買超 14.56 億元，為連 19 買。

外資賣超前 10 大標的依序為中信金 3.9 萬張，臺企銀 3.4 萬張，玉山金、國泰永續高股息 2.8 萬張，長榮近 1.9 萬張，期街口布蘭特正 2 超過 1.5 萬張，新光金 1.3 萬張，國泰金和開發金均逾 1.1 萬張，陽明 8500 張。

而外資買超前 10 大則有標的則有元大 AAA 至 A 公司債共 3.7 萬張，聯電 1.1 萬張，英業達 9900 張，仁寶 8300 張，友達近 6600 張，中興電、飛宏均逾 5500 張，中信優先金融債、總太和京元電子均超過 4000 張。

投信方面，買超前 10 大標的有仁寶近 5500 張，元大高股息 4500 張，開發金 4000 張，英業達和永豐金均超過 3000 張，宏碁、中鋼、元大金均逾 2600 張，元大台灣 50 和中信金均逾 2300 張。

而投信賣超前 10 大標的則有長榮航 4600 張，群創 1800 張，國票金 1500 張，金居、華夏、華通、致伸均逾 1000 張，台光電、台達電和同欣電均在 800 張。

法人指出，外資期現貨均減碼，今日在期貨多單減碼 1553 口至 5383 口，顯示對盤勢看法仍悲觀。