投資動能火熱 我半導體設備進口額5年大增1.26倍

在投資熱絡帶動下，我資本設備進口額仍連續 5 年成長，根據財政部發布統計通報，去 (2022) 年我資本設備進口額較 2017 年增加 86%，其中半導體設備去年進口較 5 年前大增 1.26 倍。

根據財政部今 (16) 日發布的統計通報，2017 年我資本設備進口額 406 億美元，2019 年突破 500 億美元，2021 年進口額達 600 億美元，到了 2022 年進口額高達 753 億美元，5 年來進口額增加 86%。

統計指出，我資本設備去年進口值 753 億美元，其中有 203 億美元來自半導體的貢獻，也是資本設備成長的最大動力來源，其占比也從 2017 年的 39.5% 增加 8.8 個百分點提高至 48.3%，創歷年新高。

進一步看資本設備的類型結構，2022 年機械及電機設備占比分別較 2017 年增加 2.3、1.0 個百分點，其中電機設備輸入增加主要是受惠於綠能設施裝置，帶動風力發電機組進口所致。而其他包括精密設備、資通設備、交通運輸設備的占比則同步下滑。

統計指出，去年我資本設備進口以機械設備占比 6 成為大宗，其次則是精密設備，占比近 2 成。

以進口來源來看，主要以日本為主，占比將近 2 成居冠，主要以生產半導體用機械、鐵路用客車、感應器及電動機等為主；另外，美國、中國大陸、荷蘭分別占 18.3%、16.1% 及 11.9%，合計 4 大市場占比共 66%。

統計顯示，隨全球晶片製造競爭加劇， 國內廠商對製程提升及擴產需求殷切，機械及精密設備中半導體製造及計量、檢查相關之器械比重超過 6 成，以從荷蘭、美國、日本進口較多，其中購自荷蘭的掃描對準機獨占 2 成，推升荷蘭占我國進口半導體設備之比重達 23.4% 居冠。

另外，資通及電機設備進口均主要來自中國大陸，分別各占 5 成，主要貨品包括路由器、伺服器，變流器、電源供應器等，交通運輸設備主要是從德國與美國購置飛機及自日本購入鐵路用客車。

