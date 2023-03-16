〈藍天展望〉中國通路事業顯著回溫 今年獲利估倍增EPS上看3元

除了筆電事業持續穩健向上，藍天 (2362-TW) 中國通路事業受惠解封、喜迎人流回溫，加上過去降租、呆帳等不利影響排除，預計今 (2023) 年狀況將顯著好轉，挹注獲利表現，法人看好，藍天今年獲利可望翻倍，每股純益上看 3 元。

藍天去年營收 222 億元，來到歷史次高，毛利率 22%，年增 2 個百分點；營益率 9%，年增 1 個百分點；稅後純益 8.25 億元，每股盈餘 1.41 元、每股配息 1.5 元。

藍天說明，去年獲利下滑扣除業外影響，主要原因就是中國通路事業因應疫情，配合租金補貼減免政策，租金收入下滑，另一方面也打消一些資產呆帳，但相關不利因素在今年都已經排除。

且目前中國開放疫情控管、全力擴大內需，除了藍天旗下百腦匯商場活動收入回溫，轉投資 30% 的群光廣場百貨，在去年第四季轉盈後，今年以來進一步升溫，群光廣場百貨前 2 月的獲利已經比去年第一季多出 15%，公司看好後續獲利可望穩步走揚。

而藍天近年也積極活化資產，但同樣受到疫情影響，不過，在中國疫情好轉下，藍天看好，今年這一塊會看到比較多的機會。

法人則預估，藍天今年在筆電事業穩健向上、中國通路事業大舉回溫，今年營益率可望向上，站回 10% 以上，加上業外也擺脫不利因素，全年獲利可望翻倍，每股純益上看 3 元。