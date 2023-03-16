〈藍天展望〉筆電出貨上半年逐季成長 全年可望增逾1成

藍天 (2362-TW) 今 (16) 日表示，目前無論公司或是客戶庫存去化狀況都優於產業狀況，且主要市場中國回溫，預計首季筆電將季增、第二季可望進一步向上，上半年出貨將較去年成長，全年出貨 180 萬台，則可望較去年 161 萬台成長逾 1 成，創歷史次高。

藍天筆電事業群總經理簡義龍表示，雖然目前市場普遍預估整體筆電產業尚在庫存調整階段，第一季仍有壓力，但就藍天而言，因為去年第四季通路客戶已經快速調整庫存，另一方面藍天市場定位較明確，因此去年的庫存週轉天數已經由前期 54 天降至 39 天，整體呈現健康。

簡義龍指出，隨著中國解封以及接下來的 618 購物節，目前內部也積極備庫存，預計第一季不僅將季增，也會較去年成長，第二季進一步向上同步雙增，上半年出貨可望達到 80 萬台。

除了中國市場外，簡義龍表示，雙印等亞太地區今年需求也不錯，而目前藍天筆電出貨來看，中國占 30%、亞太地區占 25-30%，分別是前二大市場。

另一方面，藍天產品策略規劃上，積極發展藍海機種，去年銷售比重拉升至 76%，也創歷史高，而藍天也在第一季上市搭載 Intel 及 NVIDIA 新世代平台的新機種，積極搶攻市場。