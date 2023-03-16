〈台股盤後〉瑞信風暴衝擊跌逾160點 惟15200點失而復得

由於瑞信事件造成全球股市系統性風險驟增，台積電今 (16) 日除息首日呈現貼息狀態，造成台股加權指數開低，盤中雖一度收斂跌勢，但最終在外資持續閃人、內資也先行季底結帳的壓力下，終場收跌 166.47 點，收在 15221.12 點，守回 15200 點，成交值 2417.8 億元。

台幣今日午盤暫收小貶，外資並未因 3 月美國聯準會可望減少升息幅度而積極回流，貨櫃航商再度成為空方摜壓災區，同時，包括橡膠原料、載板、生技和日前漲多的資安股均持續走弱。

貨櫃三雄中，長榮和萬海跌 4% 上下，陽明跌逾 2.5%，同時，航運族群跟進走弱，陸海跌停，長榮航太跌逾半根停板，長榮航、四維航、新興和宅配通漲 3%，亞航、中航、中櫃和華航跌 2%，捷迅、志信、台船和裕民跌 1.5%。

橡膠族群同樣弱勢，南帝跌近 8%，台橡、申豐跌 2% 之上。

IC 基板相關業者走弱，同欣電跌超過 9%，易華電跌近半根停板，景碩、欣興跌 1% 之上。

生技族群中，高端疫苗跌半根停板，亞諾法跌 3%。

觀光族群漲多拉回，寒舍續跌停，力麗店、華園、亞都跌半根停板上下，老爺知、海灣、晶華、六福、南仁湖跌逾 3%。

統一投顧表示，美國矽谷銀行遭到接管，預期聯準會 3 月將只升息 1 碼，而瑞士信貸事件也由瑞銀出面給予流動信保證，研判恐慌情緒將降溫，但此事件後高利率引發的系統性風險壓力不小。

統一投顧提醒，台股近日失守月均線，上檔壓力漸形成，若短期月線未能站上，應提防台股趨勢翻空，建議暫時觀望。