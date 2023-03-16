數位部擬提早啟動普發現金申領登記系統 申請四步驟出爐

數位發展部今 (16) 日表示，回應立委建議減少線上登記擁塞，將提早啟動普發現金申領登記系統，而行政院全民共享普發現金專案的「登記入帳」管道，是由財政部偕同數位部共同規劃及建置系統，專屬 6000 網站預計 3 月 22 日上午 8 時起提供預登記服務，登記申請主要分為四步驟。

數位部說明，登記入帳原則由本人登記，父母或法定代理人可為未滿 13 歲的未成年子女代領，登記步驟主要分為四大步驟：

用電腦或手機、平板連上「全民共享普發現金」(https://6000.gov.tw) 網站，點選「登記入帳」。 依序輸入領取者本人的「身分證字號或居留證號」、「金融機構代號」、「金融機構帳號」、「健保卡號」，須注意金融機構帳戶資料必須填寫本人帳戶，才能順利撥款入帳，若父母或法定代理人要為未滿 13 歲的未成年子女代領，須在「健保卡號」處點選「新增」，增列一欄「健保卡號」欄位，輸入被代領人的健保卡號，即可一併登記代領；每人最多可同時為 4 位未滿 13 歲者代領。 資料輸入完畢後，確認網頁上登記的資料是否正確，確認送出後網站將會顯示初步申請登記的收件結果，待資料檢核無誤，將在總統公布預算生效後，第 5 個營業日陸續入帳。 完成初步登記後，6000 網站預計將從 3 月 28 日起提供查詢登記結果。

數位部補充，為紓解流量，讓符合領取資格的民眾能比較順利登記，登記期間前 5 日 (即 3 月 22 日至 3 月 26 日)，將採身分證字號或居留證號尾數分流，每日開放兩組尾數的民眾登記，並將在 3 月 20 日以抽籤決定尾數分流順序，3 月 27 日起則不分流，民眾皆可登記，並在 3 月 28 日起開放修改以及查詢登記資料是否正確、符合領取資格等資訊。

數位部進一步說，登記系統預計開放至少 6 個月，確切截止日期以行政院公布為準，同時強調，特別預算完成法定程序生效後，政府將會陸續提供一般民眾第二階段 ATM 領現、第三階段郵局臨櫃服務。

若民眾想要直接去 ATM 領現或前往郵局櫃台領取，數位部說，皆不必在系統登記，此外，屬於特定族群，包含領取勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等民眾，6000 元則將會直接入帳，同樣不需要在系統登記。

數位部強調，因為特別預算案還沒有通過，目前尚無法撥款入帳，預估將在完成預算法定程序、總統公布生效後 5 個營業日開始陸續撥款入帳，屆時民眾即可透過本身銀行帳戶、存摺或 6000 網站查詢是否入帳。