普發現金6000元有譜 立院三讀通過疫後特別條例

立法院會今 (21) 日三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，攸關全民普發現金 6000 元，民進黨團及國民黨團皆發動甲級動員，無共識條文表決處理，特別條例三讀通過後，行政院後續就會將特別預算案送請立法院審議。

立法院長游錫堃昨天召集黨團協商，討論疫後特別條例，經過 2 小時的過程，僅在主管機關、草案名稱等 3 條文達成共識，其他關鍵的經濟成果適用項目、所需經費上限等仍無法達成共識，共計 4 條文保留至今日院會處理。

立法院會今天上午 9 點登場，各黨團推派代表輪流發言，國民黨團仍主張發放現金 1 萬元，民眾黨認為政院版包山包海，列出許多不應撥補的項目，主張稅徵超收要優先提供世代正義、償還債務，時代力量黨團則認為應稅收合理重新分配，而不是全民普發現金，應以減輕人民負擔、保障弱勢族群為優先。

行政院會 1 月中旬通過國發會擬具的疫後特別條例草案，作為中央可動支超徵稅收 3800 億元的法源依據，將運用在全民普發現金 6000 元，以及挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等 9 類範圍，條例及其特別預算施行期間，自公布日施行至 2025 年 12 月 31 日止。

三讀條文明定，疫後特別條例所需經費上限為 3800 億元，以特別預算方式編列，所需經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應，但執行期間若還有以前年度歲計賸餘可供移用時，應優先支應，不得舉借債務。