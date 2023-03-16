【選股策略】2022年第四季財報出爐！ 7檔「自由現金流量績優股」報你知！

一、盤勢焦點 – 矽谷銀行破產，聯準會的兩難！

讀者們大家還好嗎？過去這週精彩刺激程度絕對會被載入史冊！

矽谷銀行宣布破產，緊接著葉倫搶在週末就宣布應對措施，聯準會也召開了緊急會議，全球股債市洗了一場三溫暖。隨著 (3/14) 公布的 CPI 數據符合預期，市場對下週(3/22) FOMC 會議的升息與否也有分歧的看法。

聯準會對於量化緊縮的速度是否可能減緩？透過 BFTP 管道為市場注入流動性是否會惡化通膨？持續升息會不會產生骨牌效應？

種種的疑問都是下週 FOMC 市場關注的焦點！Fed 在不能讓金融體系崩潰的情況下，得做出選擇，而這個選擇很可能會讓市場有大幅度的波動。

上週文章提到：「櫃買指數今日收盤再創近 11 個月波段反彈新高，隨著量能逐漸放大，投資人宜留意行情轉向的可能！」

本週馬上出現快速的回檔，目前期貨部分的籌碼也轉弱，短線消息面影響國際股市甚鉅，投資人宜留意資金控管！

二、含金量高的財報績優股 – 自由現金流量績優股

隨著上市櫃公司財報陸續公告，投資人一定很關心公司能配發多少現金股利。如果公司獲利表現很好，但發放的股利不符合市場期待，往往會出現失望賣壓。

之前在財報和籌碼面的完整 6 面向選股，股利價差我都要！這篇文章有提到各面向的選股想法，容易篩出配息較穩的公司。

今天想和大家分享的是「自由現金流量」 = 營運帶來的現金流 - 投資所花的現金流。

自由現金流量常年穩定成長的公司，代表公司營運非常穩健，股價容易持續上升，或是現金股利都能穩定成長。所以，在使用自由現金流量選股時，可以篩選每年自由現金流量都是正的公司。

若將標準變嚴苛改成看「季」，因為大部分公司都會有淡旺季，要每一季自由現金流量都持續成長的公司，只能將時間縮短，不然很可能篩不出股票喔！

所以透過篩選每年自由現金流量都是正的公司就能篩出績優生囉！

篩選的年限拉越長，篩出來的公司就越少，但代表公司無論環境好壞都能有穩健的現金流入，投資起來就更能令人安心囉！

PS：尤其在這個高利率時代，要借錢的成本高，若能持續有穩健的自由現金流入，公司經營壓力自然較小！

(2022 年兩大熱門特輯：關於財報的 9 種選股策略、策略聯盟，更深入估值及評價細節請看：豐 XQ 殿堂 9 堂估值大補帖)

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三、自由現金流量績優股

選出來的績優股包含 (2603-TW) 長榮、(5469-TW)瀚宇博、(2609-TW)陽明、(6191-TW)精成科、(2393-TW)億光、(1440-TW)南紡、(6605-TW)帝寶。

想看更多厲害的選股清單嗎？

(推薦延伸閱讀：含金量高的「自由現金流量績優股」報你知！)

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