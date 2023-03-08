相隔五個月 巴菲特再度買進西方石油 持股增至22.2%

證券申報文件顯示，相隔五個月後，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司再度買進西方石油 (Occidental Petroleum)，使持股比重上升到約 22.2%。

根據文件，波克夏在 3 月 3 日到 3 月 7 日間，買進價值約 3.55 億美元的西方石油股票。這是波克夏自去年 9 月以來首次披露買進西方石油股票。波克夏在去年底共持有西方石油約 21.4% 股權。

波克夏去年 8 月獲得美國聯邦能源監管委員會 (FERC) 批准，最多可買進西方石油 50% 股票。

西方石油 (OXY-US) 周二 (7 日) 收盤下跌 1.35%，報每股 60.85 美元。波克夏目前持有西方石油約 2.002 億股，以周二收盤價計算，其持股總價值約 122 億美元。

由於西方石油上個月宣布加發股利 38%，波克夏可以靠這些持股獲得每年約 1.44 億美元股利。

波克夏另外持有價值 100 億美元的西方石油優先股，每年股利大約 8 億美元，而且有權證可再額外買進約 50 億美元的普通股。

截至 1 月底，西方石油的自由流通股數約 9 億股。

波克夏約從一年前開始大筆買進西方石油的股票，當手中持股超過 20% 之後，波克夏以權益會計法計算持股並在財報中揭露。會計處理上，持股介於 20-50% 通常採權益法，隱含持股者對公司具有重大影響力的意義。

波克夏在去年底止手頭有 1286 億美元的現金和約當現金，其中 300 億美元現金規劃為資本緩衝。

由於國際油價在俄羅斯入侵烏克蘭之後暴漲，西方石油股價去年翻漲超過一倍。西方石油去年第 4 季獲利雖然不如市場預期，但今年仍計劃提高資本支出，以及買回多達 30 億美元庫藏股。

波克夏還持有數十家公司股票，包括 Geico 汽車保險、伯靈頓北方聖大菲鐵路公司 (BNSF)、蘋果公司、美國銀行等，以及冰雪皇后 (Dairy Queen) 和鮮果布衣 (Fruit of the Loom) 等消費性品牌股票。