巴隆：巴菲特致股東信令人失望 重大問題避而不談

投資人每年都會興奮等待巴菲特的年度致股東信，希望聽取「股神」的真知灼見，但巴隆周刊 (Barron’s) 認為，今年的致股東信讓人感到有些失望。

今年股東信比起往年偏短，總長約 11 頁，巴菲特只用 2 頁來回顧過去一年發生的事，而且並沒有太多深刻的見解。信中沒有談到一些關鍵問題，包括波克夏 (BRK.B-US) 放慢庫藏股步伐、Geico 遇到的麻煩以及繼任者等問題。

巴菲特在信中「誇耀」自己 30 年前對可口可樂 (KO-US) 的投資。巴隆認為，他完全有理由自誇，因為這筆投資現在價值 240 億美元，遠高於波克夏最初投入的 13 億美元。但考量到可口可樂的含糖碳酸飲料在全球肥胖問題扮演的角色，以及該公司過去 20 年股價跑輸標普 500 指數，巴菲特並沒有說明為什麼可口可樂在他看來仍是一筆不錯的投資。

展望未來才是巴菲特應該做的。巴菲特今年 92 歲，他的合夥人和好朋友、波克夏副董事長查理 · 孟格 (Charlie Munger) 今年 99 歲，接班問題有其急迫性。

如果巴菲特能談談他為什麼對未來的管理團隊有信心就好了，包括可能接替巴菲特擔任執行長的阿貝爾 (Greg Abel，60 歲)、可能繼續負責龐大保險業務的詹恩 (Ajit Jain，71 歲)，以及目前管理波克夏 3000 多億美元股票投資組合中 10% 的康姆斯 (Todd Combs) 和韋士勒 (Ted Weschler)，他們可能在「後巴菲特時代」掌管整個公司。

庫姆斯和韋士勒在波克夏已經工作十多年，但巴菲特幾乎沒談過他們的投資業績表現如何，僅在四年前在接受 CNBC 採訪時透露是「略微跑輸標普 500 指數」。

此外，投資人也想知道 71 歲的詹恩還會管理保險業務多久。波克夏去年 10 月斥資 115 億美元收購了保險公司 Alleghany，該公司前執行長 Joe Brandon 會成為詹恩的繼任者嗎？

巴隆指出，巴菲特在其他重要問題上也沒有表態。他雖然猛烈回擊那些批評庫藏股的人，但沒有解釋，為什麼波克夏的庫藏股規模降低，從 2021 年的 270 億美元和 2020 年的 250 億美元，降至 2022 年的 79 億美元。

巴菲特也沒有提到波克夏旗下汽車保險公司 Geico。該公司過去 18 個月舉步維艱，2022 年承保業務出現虧損。過去三年 Geico 一直由康姆斯執掌。相較於另一家美國汽車保險公司 Progressive(PGR-US)，Geico 在技術面投資不足，其獲利能力和成長也不如主要競爭對手。

波克夏的確曾在 10-K 報告中預估，2023 年 Geico 承保業務將轉虧為盈，但致股東信裡沒有提到這項價值約 750 億美元的重要業務取得的進展，和其面臨的挑戰。

巴菲特甚至沒有提到好的方面，包括波克夏在 2022 年的能源投資，尤其是斥資約 200 億美元買入雪佛龍 (CVX-US) 的股票，和以 120 億美元買進西方石油 (OXY-US) 21% 的股份，這兩筆投資都為波克夏帶來豐厚的回報。

被稱為「奧馬哈先知」的巴菲特提到，他在執掌波克夏的 58 年裡犯過「許多錯誤」，但他沒有討論這些錯誤。其中一個指的可能是波克夏在 2016 年收購 Precision Castparts，波克夏當年花了 300 多億美元收購這家飛機零部件製造商，是十年內規模最大的一筆收購案，接著在 2020 年對其減記約 100 億美元。Precision Castparts 去年營收為 75 億美元，營業利益為 12 億美元，而在波克夏收購前一年的 2015 年，該公司營收為 100 億美元，營業利益為 26 億美元。巴隆問巴菲特，是否還認為 Precision Castparts 的獲利能力能回到歷史水平？

波克夏上周六公布第 4 季財報，的確凸顯自己的財務實力和獲利能力：2022 年稅後營業利益超過 300 億美元，比 2021 年成長 12%，即使收購了 Alleghany，仍坐擁 1290 億美元現金。今年的獲利應該會更高，原因包括投資收益增加、Geico 轉虧為盈以及收購 Alleghany。

儘管表現強勁，但波克夏的股票在過去 5 年和 10 年都跑輸標普 500 指數。巴隆認為，巴菲特應該談到的最重要的一個問題是：在他離開後，波克夏的股票為何仍能成為一項跑贏市場的投資？希望巴菲特能在 5 月初的年度股東大會上談到上述一些問題，否則會再次讓人感到失望。