盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)股價大漲至1095.0元，漲幅達7.35%

譜瑞-KY(4966-TW)16日10:19股價上漲75元，報1095.0元，漲幅7.35%，成交1,002張。
譜瑞-KY(4966-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速訊號傳輸介面及顯示與觸控晶片之研發設計及銷售。
近5日股價上漲4.29%，櫃買指數下跌3.19%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,150 張
- 外資買賣超：+359 張
- 投信買賣超：+749 張
- 自營商買賣超：+42 張
- 融資增減：-249 張
- 融券增減：+39 張
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