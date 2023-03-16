盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)股價大漲至1095.0元，漲幅達7.35%

譜瑞-KY(4966-TW)16日10:19股價上漲75元，報1095.0元，漲幅7.35%，成交1,002張。

譜瑞-KY(4966-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速訊號傳輸介面及顯示與觸控晶片之研發設計及銷售。

近5日股價上漲4.29%，櫃買指數下跌3.19%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,150 張
  • 外資買賣超：+359 張
  • 投信買賣超：+749 張
  • 自營商買賣超：+42 張
  • 融資增減：-249 張
  • 融券增減：+39 張

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