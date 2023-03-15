航運金融扯後腿 台股小漲27點收15387點 5日線得而復失

美國 2 月 CPI 報告符合預期，帶動美股反彈，台股今 (15) 日開高，一度站上 15500 點關卡，電子、傳產權值股普遍走揚，並出現九千金盛況，但航運股只演了半場好戲，金融股午盤後也湧現賣壓，拖累大盤漲勢，加權指數終場小漲 21.17 點或 0.18%，收在 15387.59 點，5 日線得而復失，成交值 2428.61 億元。

櫃買指數終場上漲 1.46 點或 0.72%，收在 205.07 點，成交值 652.25 億元。上市櫃成交值合計 3080.86 億元。

觀察電子權值股表現，台積電 (2330-TW) 今天一度漲至 516 元，終場漲幅收斂，收 511 元；聯電 (2303-TW)、台達電 (2308-TW)、瑞昱 (2379-TW)、研華 (2395-TW) 均上漲逾 1%。矽力 * - KY(6415-TW) 擺脫頹勢，強彈逾 4%，站回 500 元大關。

貨櫃三雄方面，長榮 (2603-TW) 每股擬配息 70 元，配發率 44.33%，今天早盤湧進買盤，一度大漲近 5%，但午盤出現大量賣壓，股價翻黑跌逾 2%，萬海 (2615-TW) 同步挫逾 2%，陽明 (2609-TW) 也有 1% 的跌幅；台驊投控 (2636-TW) 終場重挫超過 5%。航空雙雄表現有撐，華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 均收紅。

台股再度出現九千金，世芯 - KY(3661-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 連袂勁揚超過 3%，強勢攻上千元大關，創意 (3443-TW)、亞德客 - KY(1590-TW) 也強漲逾 5%，旭隼 (6409-TW)、力旺 (3529-TW) 漲勢都相當凌厲，不過，大立光 (3008-TW)、祥碩 (5269-TW) 股價震盪收黑。

值得注意的是，生技廠保瑞 (6472-TW) 近年積極發動併購，2 月營收也繳出亮眼成績單，帶動股價直奔漲停，達 572 元，其他製藥股方面，原料藥廠旭富 (4119-TW) 預計第三季底產能全數恢復，明年營運有望回到災前水準，帶動股價大漲逾半根停板，此外，寶齡富錦 (1760-TW)、中化 (1701-TW)、美時 (1795-TW)、永昕 (4726-TW)、中裕 (4147-TW) 等均表現不俗。

市場逐漸消化美國矽谷銀行倒閉利空，美國銀行股展開反彈，台灣金融股早盤也表現強勢，但尾盤再度出現賣壓，多檔陸續翻黑，包括國泰金 (2882-TW)、兆豐金 (2886-TW)、開發金 (2883-TW) 等，元大金 (2885-TW) 守在盤上，永豐金 (2890-TW) 及台新金 (2887-TW) 則收平盤。