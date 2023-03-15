盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)股價大漲至1060.0元，漲幅達7.29%

譜瑞-KY(4966-TW)15日10:07股價上漲72元，報1060.0元，漲幅7.29%，成交820張。
譜瑞-KY(4966-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速訊號傳輸介面及顯示與觸控晶片之研發設計及銷售。
近5日股價上漲2.28%，櫃買指數下跌3.57%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+907 張
- 外資買賣超：+409 張
- 投信買賣超：+473 張
- 自營商買賣超：+25 張
- 融資增減：-199 張
- 融券增減：+37 張
最新相關新聞
譜瑞-KY(4966-TW)15日10:07股價上漲72元，報1060.0元，漲幅7.29%，成交820張。
譜瑞-KY(4966-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速訊號傳輸介面及顯示與觸控晶片之研發設計及銷售。
近5日股價上漲2.28%，櫃買指數下跌3.57%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+22.21%
$12,221
原投組報酬率
+16.35%
$11,635
投組標的成分
40%
3162
20%
6122
20%
2413
10%
6472
10%