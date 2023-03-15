盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)股價大漲至1060.0元，漲幅達7.29%

譜瑞-KY(4966-TW)15日10:07股價上漲72元，報1060.0元，漲幅7.29%，成交820張。

譜瑞-KY(4966-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速訊號傳輸介面及顯示與觸控晶片之研發設計及銷售。

近5日股價上漲2.28%，櫃買指數下跌3.57%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+907 張
  • 外資買賣超：+409 張
  • 投信買賣超：+473 張
  • 自營商買賣超：+25 張
  • 融資增減：-199 張
  • 融券增減：+37 張

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