盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)急拉2.87%報1075.0元，成交521張

譜瑞-KY(4966-TW)近5分K漲速2.87%，16日09:43報1075.0元，成交521張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
譜瑞-KY(4966-TW)近5日股價上漲4.29%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.97%。櫃買指數下跌3.19%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,150 張
- 外資買賣超：+359 張
- 投信買賣超：+749 張
- 自營商買賣超：+42 張
- 融資增減：-249 張
- 融券增減：+39 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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3027
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