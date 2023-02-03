【產業概觀】讓人變漂亮的秘密！化妝保養品產業概觀；概念股整理一次看

想像一個場景，我們走進康是美、屈臣氏等藥妝護理店時首先映入眼簾的是琳瑯滿目的化妝保養品供選擇，而能有這麼多選擇，也是因生物技術的演進所賜，但科技的進步也並非全然好處，在全球二氧化碳排放增加造成氣候暖化，致使空氣中汙染物濃度變多、致癌物質也伴隨增加，進而影響人我們健康和肌膚潔淨、老化。

當前生活水準的提升與社交生活頻繁也讓人們越來越重視外在與美容，化妝品已然成為大眾生活的一部分，不再局限於年輕和女性族群，這就會帶動生技化粧品的需求與市場規模的擴大。

而我們台灣有什麼相關的化妝概念股？一起來看看吧！

一、生技化粧簡介



首先生技化粧與特化品是指利用生物技術改變化學品特性，或運用生物技術製程來生產生技化妝品或特用化學品，進而提高其產品附加價值。

主要項目包括：生技化粧品、工業用酵素、胺基酸與生體高分子等領域，不過當前仍以生技化妝品居多。

當今全球對環保、減少美容產品動物試驗的意識興起，天然無毒、使用便利 及包裝永續已成為未來發展的趨勢。

雖然 2021 年全球受到疫情影響而減少外出的 時間，使得美容產品等需求略有趨緩，但過去的衰退，也是未來的成長動能，這也促使生技化粧品廠商持續投入與符合潮流趨勢的產品開發。



截至 2022 年 4 月底，通過自願性化粧品 GMP 驗證且在有效期間內共計有 59 家。

台灣生技化粧品已有許多國際知名化粧品牌於國內行銷，國內中小型化粧保養品廠商面對市場競爭，透過自創品牌與靈活行銷策略，並結合國內學研機構的研發能量及在地素材，差異化進行市場區隔來面對營運挑戰。



由於生技化粧品產品多樣性且不斷的推陳出新，國內生技化粧品公司也持續投入研發，開發新的產品。



二、生技化粧概念股一覽

主要有 (6703-TW) 軒郁、(4190-TW)佐登 - KY、(6523-TW)達爾膚、(1271-TW)晨暉生技、(6814-TW)路迦生醫、(6491-TW)晶碩光學、(6574-TW)霈方、(7519-TW)歐思佛等個股。

除此之外，國內學研機構也具備雄厚研發能量，公司經常透過產學合作提升研發能量，並做為行銷布局的策略。



面對後疫情時代，國內生技化粧品廠商因應國內外市場需求，積極擴大產能。

譬如

1.(4137-TW) 麗豐 - KY 將投資興建美容保養品和原料廠，用以揮軍海外市場

2. 佐登妮絲的智慧工廠產能將供應國內外大廠的需求

3. 路迦生醫公司以品牌 FreshO2 於國內銷售，已與海外代理商合作，布局國外市場。

看完化妝品台灣相關廠商後，下回我們會聊聊產業規模佔比相對大的食品生技，當中又以保健食品市場規模成長最為明顯，故將以健康食品為主題。

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