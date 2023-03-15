智冠去年每股賺6.9元 擬配息7元 現金殖利率8.5%

智冠 (5478-TW) 今 (15) 日公布去年營運表現，第四季稅後純益 2.54 億元，季增 23.5%、年增 30.9%，每股純益 2.1 元，全年稅後純益 8.36 億元，年增 0.78%，每股純益 6.9 元，寫 12 年來次高。

智冠董事會通過去年第四季盈餘分配案，決議每股擬配 7 元現金股利，以今日收盤價 82.3 元計算，現金殖利率達 8.5%，預定除息交易日為 4 月 26 日，除息基準日 5 月 2 日，預計 5 月 26 日發放現金股利。

智冠去年第四季營收 16.49 億元，季增 7.9%、年增 15.9%，毛利率 54.5%，季增 2.6 個百分點、年減 1.8 個百分點，營益率 16.08%，季增 0.6 個百分點、年減 1.6 個百分點，稅後純益 2.54 億元，季增 23.5%、年增 30.9%，每股純益 2.1 元。

智冠去年全年營收 60.98 億元，年減 7.6%，毛利率 53.9%，年增 3.68 個百分點，營益率 16.1%，年增 0.14 個百分點，稅後純益 8.36 億元，年增 0.78%，每股純益 6.9 元。

展望今年，智冠 MyCard 數位點數及整合行銷服務穩健成長，除了積極串接全球遊戲大作及各類型遊戲作品，也將進一步拓展海外服務版圖，建立國內外綿密的銷售通路，提升新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、越南等地合作佔比，透過台灣靈活且具創意的特色化網路服務開啟全球合作。