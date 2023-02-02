〈台北國際電玩展〉智冠今年目標擴大IP授權 mycard生態系進軍海外

智冠集團 (5478-TW) 今 (2) 日參加台北國際電玩展，展望今年營運，董事長王俊博表示，將拓展旗下網龍 (3083-TW) IP 授權與授權開發，另外，國內 mycard 成熟的生態系將開始拓展海外，先以香港為第一站，並拓展至馬來西亞華人市場，搶食遊戲國際化商機。

王俊博表示，遊戲市場型態正在改變，韓國知名 IP 仙境傳說便是最明顯的例子，重力社過去幾年開始推動 IP 授權、授權開發策略，除了成功讓每代遊戲皆能跟上市場趨勢外，每代都持續累積 IP 玩家規模。

王俊博指出，網龍今年將進一步擴大 IP 授權、授權開發計畫，要擦亮旗下 IP 品牌，並與廠商美術、技術合作。

另一方面，王俊博表示，mycard 國內生態系已逐步成熟，包含支付、行銷、資安一條龍服務，目前旗下智雲科技聚焦資安服務、一帆專攻數位行銷分析，一帆持續設計出工具推廣至遊戲廠商，透過不斷投放建立數據庫，未來目標除了遊戲業者以外，也能拓及其他產業。

王俊博指出，今年將 mycard 模式推廣至國際市場，現已開始在香港建立據點，目標以香港為第一站，再推向馬來西亞華人市場，推動「行銷加金流」服務業務，服務遊戲商海外的擴張需求。