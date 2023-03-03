智冠一條龍服務進軍海外 藍新科技2年內將IPO

智冠一條龍服務進軍海外 藍新科技2年內將IPO（圖：AFP）
智冠一條龍服務進軍海外 藍新科技2年內將IPO（圖：AFP）

智冠 (5478-TW) 積極拓展一站式服務，結合行銷、支付、社群等服務，宣布將進軍海外，並以東南亞為首站，另外，旗下金融科技公司藍新科技今年上半年將完成公開發行，預計兩年內 IPO 上興櫃。

智冠集團董事長王俊博表示，旗下包括中華網龍、遊戲新幹線、藍新科技、一帆數位、智凡迪、智雲科技等事業群，未來全力搶進數位產業，強化一站式服務，將市場及服務觸角持續擴大。

王俊博表示，接下來要以台灣成功經驗紮根海外，這幾年東南亞網路服務需求成長快速，包含香港、馬來西亞及東南亞地區都是公司未來的重點開拓方向，要將集團旗下 MyCard 整合行銷、IP 研發、代理營運、社群客服、金融支付、網路廣告、雲端服務等業務版圖推進海外。

其中，智冠旗下第三方支付公司藍新科技去年線上代收代付交易規模突破 700 億元，而線上加線下的交易規模接近 900 億元，今年目標線上交易規模達到 800 億元，線下的據點預期可以突破 1000 個。預計 2023 年上半年公開發行，兩年內完成 IPO 的目標。

藍新科技指出，線上交易支付一直都是獲利狀態，而線下業務簡單行動支付「ezAIO 簡單收」線下卡機業務也已接近損平。

王俊博表示，旗下遊戲研發公司中華網龍也將有較大的轉型，今年啟動 IP 授權、合作的布局，目前已和韓國及中國的開發商開始合作，也將推出新型態的遊戲產品，包括區塊鏈、GamiFi、Play to Earn 等，產品則以既有的 IP 為主。

王俊博表示，公司深耕遊戲產業多年，已建立全面整合式服務，不僅是遊戲產業更一路延伸至網路行銷廣告、金融科技等不同的事業領域，透過三大事業群的完整布局，打造多角化的營運模式，深化服務連結。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+18.27%

$11,827

原投組報酬率

+9.95%

$10,995

投組標的成分

  • 40%

    天宇

    8171

  • 20%

    仲琦

    2419

  • 20%

    中化生

    1762

  • 10%

    強生

    4747

  • 10%

    瀚亞非洲基金-新臺幣

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞