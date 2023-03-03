智冠一條龍服務進軍海外 藍新科技2年內將IPO

智冠 (5478-TW) 積極拓展一站式服務，結合行銷、支付、社群等服務，宣布將進軍海外，並以東南亞為首站，另外，旗下金融科技公司藍新科技今年上半年將完成公開發行，預計兩年內 IPO 上興櫃。

智冠集團董事長王俊博表示，旗下包括中華網龍、遊戲新幹線、藍新科技、一帆數位、智凡迪、智雲科技等事業群，未來全力搶進數位產業，強化一站式服務，將市場及服務觸角持續擴大。

王俊博表示，接下來要以台灣成功經驗紮根海外，這幾年東南亞網路服務需求成長快速，包含香港、馬來西亞及東南亞地區都是公司未來的重點開拓方向，要將集團旗下 MyCard 整合行銷、IP 研發、代理營運、社群客服、金融支付、網路廣告、雲端服務等業務版圖推進海外。

其中，智冠旗下第三方支付公司藍新科技去年線上代收代付交易規模突破 700 億元，而線上加線下的交易規模接近 900 億元，今年目標線上交易規模達到 800 億元，線下的據點預期可以突破 1000 個。預計 2023 年上半年公開發行，兩年內完成 IPO 的目標。

藍新科技指出，線上交易支付一直都是獲利狀態，而線下業務簡單行動支付「ezAIO 簡單收」線下卡機業務也已接近損平。

王俊博表示，旗下遊戲研發公司中華網龍也將有較大的轉型，今年啟動 IP 授權、合作的布局，目前已和韓國及中國的開發商開始合作，也將推出新型態的遊戲產品，包括區塊鏈、GamiFi、Play to Earn 等，產品則以既有的 IP 為主。

王俊博表示，公司深耕遊戲產業多年，已建立全面整合式服務，不僅是遊戲產業更一路延伸至網路行銷廣告、金融科技等不同的事業領域，透過三大事業群的完整布局，打造多角化的營運模式，深化服務連結。