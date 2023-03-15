台積電、大立光3/16除息 大盤估計蒸發27.89點

包括台積電 (2330-TW)、大立光 (2303-TW) 等 7 檔股票明 (16) 日將進行除息交易，其中台積電一檔股票除息就會使加權指數減少約 22.95 點，合計 7 檔股票除息將使大盤指數減少約 27.89 點。

證交所表示，包括台積電、大立光、八貫 (1342-TW)、興農 (1712-TW)、光寶科 (2301-TW)、禾聯碩 (5283-TW)、鈺齊 - KY(9802-TW) 等 7 檔股票明天將進行除息，其中台積電市值將因除息減少約 713 億元。

台積電除息前夕，市場陷入觀望，已連續 2 個交易日遭外資、自營商調節，其中外資 14 日、15 日分別賣超台積電 4624 張、2123 張；自營商今日也調節台積電 1430 張，但台積電今天仍小漲 1 元收在 511 元。

另外，大立光今天則在平盤下震盪，終場下跌 15 元收在 2315 元。

台股今天隨美股回神，早盤一度大漲逾 150 點，收復 15500 點關卡，但受矽谷銀行關閉、市場等待聯準會利率決策等因素影響，終場漲勢收斂，最後小漲 27.17 點，收在 15387.59 點，15500 點得而復失。

在三大法人部分，外資持續賣超 69.58 億元，自營商則賣超 48.6 億元，為連 5 賣；僅投信買超挺台股，買超 26.45 億元，合計三大法人合計賣超 91.73 億元。

