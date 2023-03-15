〈台幣〉美CPI數據符預期 股匯雙漲再戰30.5字頭

矽谷銀行事件讓市場對聯準會下周升息預期降溫，但美國最新消費者物價指數 (CPI) 符合預期，再度燃起升息的可能，美元指數陷入盤整，新台幣匯率今 (15) 日持續走揚，最高來到 30.55 元，升值 7 分，呈現連續 3 個交易日走升，台北股匯上演雙漲走勢，台股早盤強彈逾 160 點，站回 15500 點關卡。

台北匯市昨天轉趨量縮觀望，新台幣兌美元匯率升幅收斂，收在 30.62 元，今天以 30.59 元開盤後，匯價一度升抵 30.55 元，但升幅逐漸縮小，力守在 30.6 元關卡前。

觀察主要貨幣今天對美元表現，韓元早盤升值 0.36%，新加坡幣及泰銖升值逾 0.2%，新台幣與日元早盤約升值 0.1-0.13%，人民幣則貶值 0.13%。

市場逐漸消化矽谷銀行倒閉利空消息，加上美國 2 月 CPI 數據符預期，帶動美股全面反彈，台股今天開高，一度上漲 166 點，最高來到 15526 點，晶圓雙雄領軍電子股展開攻勢，金融股止跌回升，傳產大軍也各自表現。

美國勞工部周二公布 2 月 CPI 年增 6%，月增 0.4%，基本符合預期。扣除能源及通膨後的核心 CPI 為年增 5.5%，月增 0.5%，也大致符市場預期。華爾街交易員普遍押注聯準會本月升息 25 個基點。