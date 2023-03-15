鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估下修至52.43元，預估目標價為640元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對國巨(2327-TW)做出2023年EPS預估：中位數由55.26元下修至52.43元，其中最高估值62.49元，最低估值43.62元，預估目標價為640元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|62.49
|64.79
|68.61
|最低值
|43.62
|55.65
|68.61
|平均值
|52.34
|61.03
|68.61
|中位數
|52.43
|61.2
|68.61
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|146,665,000
|141,216,000
|148,157,078
|最低值
|113,865,000
|126,989,000
|148,157,078
|平均值
|120,630,847.07
|131,279,439.67
|148,157,078
|中位數
|117,819,000
|130,393,500
|148,157,078
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|46.46
|27.58
|16.35
|80.3
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|106,539,360
|67,672,108
|41,306,656
|77,155,611
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2327/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。