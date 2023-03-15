鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估下修至52.43元，預估目標價為640元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對國巨(2327-TW)做出2023年EPS預估：中位數由55.26元下修至52.43元，其中最高估值62.49元，最低估值43.62元，預估目標價為640元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 62.49 64.79 68.61
最低值 43.62 55.65 68.61
平均值 52.34 61.03 68.61
中位數 52.43 61.2 68.61

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 146,665,000 141,216,000 148,157,078
最低值 113,865,000 126,989,000 148,157,078
平均值 120,630,847.07 131,279,439.67 148,157,078
中位數 117,819,000 130,393,500 148,157,078

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 46.46 27.58 16.35 80.3
營業收入
(單位：新台幣千元)		 106,539,360 67,672,108 41,306,656 77,155,611

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2327/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+19.61%

$11,961

原投組報酬率

+12.46%

$11,246

投組標的成分

  • 40%

    精確

    3162

  • 20%

    擎邦

    6122

  • 20%

    環科

    2413

  • 10%

    保瑞

    6472

  • 10%

    駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞