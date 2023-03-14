〈國巨法說〉去年純益227億元EPS 44.22元 每股擬配息10元

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (14) 日公告去年財報，稅後純益 227.32 億元，年減 0.7%，每股純益 44.22 元，若以減資後股數計算，每股稅後盈餘則達 53.68 元。

國巨董事會也決議，每股擬配息 10 元，總計將發出 41.86 億元，配發率約 18%，若以今日收盤價 505 元計算，現金殖利率則為 1.98%。公司說明，股利政策主要是考量未來營運成長及全球購併所需資金，並保持財務結構穩健。

國巨去年第四季營收 288.35 億元，季減 6.4 %，年增 12.2 %；稅後純益 41.63 億元，季減 34.9 %、年減 12.1 %，每股純益 9.18 元。獲利指標來看，毛利率 36.5 %，季減 2 個百分點，年減 3.5 個百分點；營益率 20.6 %，季減 4.3 個百分點、年減 5.1 個百分點。

在業外方面，國巨表示，第四季提列 M&A 購併費用，以及因應全球稅務規劃及購併資金需求，自海外匯回股利致產生扣繳稅負等，合計對單季每股純益的影響約為 4.71 元。

國巨去年營收 1210.87 億元，年增 13.7%；毛利率 38%，年減 2.4 個百分點；營益率 23.9%，年減 3.4 個百分點；非營業項目淨收入為 21.40 億元，主要是已實現及未實現外幣兌換利得 19.42 億元。