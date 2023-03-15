盤中速報 - 台南-KY(5906)急拉2.23%報37.35元，成交16張

台南-KY(5906-TW)近5分K漲速2.23%，15日12:30報37.35元，成交16張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台南-KY(5906-TW)近5日股價下跌8.18%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數下跌3.51%。台灣加權指數下跌3.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4 張
- 外資買賣超：-3 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：-6 張
- 融券增減：0 張
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