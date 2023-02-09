盤中速報 - 台南-KY(5906)急拉4.78%報35.6元，成交28張

台南-KY(5906-TW)近5分K漲速4.78%，09日10:06報35.6元，成交28張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台南-KY(5906-TW)近5日股價上漲1.24%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數下跌1.92%。台灣加權指數上漲1.28%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5 張
- 外資買賣超：+5 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-19 張
- 融券增減：0 張
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AI優化後報酬率
+18.80%
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
2607
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20%
6235
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