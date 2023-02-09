盤中速報 - 台南-KY(5906)急拉4.78%報35.6元，成交28張

台南-KY(5906-TW)近5分K漲速4.78%，09日10:06報35.6元，成交28張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台南-KY(5906-TW)近5日股價上漲1.24%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數下跌1.92%。台灣加權指數上漲1.28%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+5 張
  • 外資買賣超：+5 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-19 張
  • 融券增減：0 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+18.80%

$11,880

原投組報酬率

+11.73%

$11,173

投組標的成分

  • 40%

    榮運

    2607

  • 20%

    M31

    6643

  • 20%

    華孚

    6235

  • 10%

    晶心科

    6533

  • 10%

    國泰美國費城半導體基金ETF

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞