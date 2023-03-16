盤中速報 - 皇翔(2545)股價急跌至43.4元，跌幅達7.26%

皇翔(2545-TW)16日09:01股價下跌3.4元，報43.4元，跌幅7.26%，成交328張。

皇翔(2545-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建住宅、商業大樓出租出售業務。有關建材之買賣及進出口業務。

近5日股價上漲0.54%，台灣加權指數下跌2.72%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-300 張
  • 外資買賣超：-516 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+216 張
  • 融資增減：+81 張
  • 融券增減：-1 張

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