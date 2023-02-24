盤中速報 - 台南-KY(5906)急拉2.88%報37.45元，成交29張

台南-KY(5906-TW)近5分K漲速2.88%，24日12:19報37.45元，成交29張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台南-KY(5906-TW)近5日股價上漲3.28%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數上漲0.71%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4 張
- 外資買賣超：+4 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+1 張
- 融券增減：0 張
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投組標的成分
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20%
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