盤中速報 - 台南-KY(5906)急跌-2.21%報33.25元，成交29張

台南-KY(5906-TW)近5分K跌速2.21%，16日11:12報33.25元，成交29張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台南-KY(5906-TW)近5日股價上漲10.74%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數上漲2.68%。台灣加權指數上漲3.14%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1 張
- 外資買賣超：+1 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+26 張
- 融券增減：0 張
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AI優化後報酬率
+12.75%
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投組標的成分
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1783
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3675
10%
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