盤中速報 - 美時(1795)急拉2.19%報256.5元，成交4,193張

美時(1795-TW)近5分K漲速2.19%，15日10:34報256.5元，成交4,193張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美時(1795-TW)近5日股價下跌10.63%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌6.24%。台灣加權指數下跌3.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4,673 張
- 外資買賣超：-3,958 張
- 投信買賣超：-136 張
- 自營商買賣超：-579 張
- 融資增減：-211 張
- 融券增減：-436 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+31.05%
$13,105
原投組報酬率
+24.72%
$12,472
投組標的成分
40%
3162
20%
6122
20%
2413
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