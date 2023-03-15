盤中速報 - 美時(1795)急拉2.19%報256.5元，成交4,193張

美時(1795-TW)近5分K漲速2.19%，15日10:34報256.5元，成交4,193張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

美時(1795-TW)近5日股價下跌10.63%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌6.24%。台灣加權指數下跌3.14%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4,673 張
  • 外資買賣超：-3,958 張
  • 投信買賣超：-136 張
  • 自營商買賣超：-579 張
  • 融資增減：-211 張
  • 融券增減：-436 張

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