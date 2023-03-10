〈台股盤中〉聯準會鷹森森 電金傳趴地指數重挫逾200點 失守15600點

聯準會鷹氣瀰漫，台股今 (10) 日也難逃修正壓力，電金傳三大指數全盤皆墨，大型電子權值股、觀光、生技成為資金調節標的，拖累早盤大跌逾 200 點，指數一度下壓失守 15600 點整數關卡。

美國非農就業數據公布前夕，市場觀望心態強烈，美股四大指數同步下挫，道瓊狂瀉超過 540 點，包括日、韓、陸、港等主要亞股一片慘綠，台股也淪為資金提款對象，早盤失守 15600 點整數關卡，低點下壓至 15559 點。

上市櫃股票中合計超過 1300 家股票走跌，不過也有股票逆勢攻上漲停，包括三商電、統懋、建碁、康控、元勝、沛亨等，在買單敲進下推升股價走揚，盤中直奔漲停。

權值股台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 早盤跌幅皆超過 1% 以上，聯電 (2303-TW) 也在平盤下震盪；半導體族群中迅杰、虹揚 - KY、十銓盤中大跌逾 3%，台勝科、矽力 - KY、同欣電、華邦電也因賣壓調節，盤中跌幅超過 2%；統懋 (2434-TW) 則是逆勢走揚，盤中攻上漲停，股價暫時鎖在 33.95 元。

觀光族群股價也同樣臉綠，寒舍 (2739-TW) 盤中股價跳水跌停 58.2 元，雲品 (2748-TW)、鳳凰 (5706-TW)、新天地 (8940-TW)、美食 - KY(2723-TW) 盤中也分別各有 2%~3% 跌幅。

光電族群中，指標股大立光 (3008-TW) 盤中大跌逾 2.5%，拖累股價失守 2400 元關卡，先進光 (3362-TW)、亞光 (3019-TW)、今國光 (6209-TW)、新鉅科 (3630-TW)、玉晶光 (3406-TW)、揚明光 (3504-TW) 盤中也有 1% 以上的跌幅。

生技股中視陽 (6782-TW) 大跌逾 7%，承業醫 (4164-TW) 盤中也有 5% 以上跌幅，其他包括羅麗芬 - KY(6666-TW)、美時 (1795-TW)、岱宇 (1598-TW) 盤中也有 2% 以上的跌幅。

金融股同樣賣壓沉重，國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 盤中雙雙下挫，跌幅超過 1%，其他包括台新金 (2887-TW)、開發金 (2883-TW)、元大金 (2885-TW)、新光金 (2888-TW) 也遭賣壓調節，以及銀行股的台企銀 (2834-TW)、彰銀 (2801-TW) 盤中跌幅也超過 1%，股價相對有壓。